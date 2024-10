ABRUZZO GREEN ACADEMY: PRESENTATI CORSI HOME BUILDIG ED ENERGY MANAGER, “98% TROVA SUBITO LAVORO”

L’AQUILA – La certezza che il 98% degli studenti troveranno lavoro dopo aver con profitto frequentato i due corsi biennali gratuiti per Home building manager ed Energy manager dell’Abruzzo Green Academy, alla luce del fatto che sempre più richieste sono, nel mercato del lavoro, le competenze in transizione energetica e sostenibilità ambientale in edilizia.

È il dato saliente emerso oggi, nel corso dell’Open day nella sede distaccata di Pratola Peligna dell’Istituto di istruzione superiore Enrico Fermi di Sulmona, in provincia dell’Aquila, che è stata l’occasione per presentare i due nuovi corsi di Abruzzo Green Academy, Scuola di Alta formazione post diploma con sede centrale a L’Aquila.

Presenti all’Open day l’assessore regionale alla Formazione e Istruzione, Roberto Santangelo, il vice sindaco di Sulmona, Sergio Berardi, il sindaco di Pratola Peligna, Antonella Di Nino, la dirigente scolastica dell’Istituto di istruzione superiore Enrico Fermi professoressa Luigina D’Amico, la consigliera regionale Antonietta La Porta, il rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale Giuliano Bocchia, il presidente della Fondazione Its Efficienza Energetica L’Aquila, l’ingegner Mara Laglia, il direttore dei corsi Its Efficienza energetica, Carlo Imperatore, il coordinatore didattico dell’Abruzzo Green Academy, l’ingegnere Adonios Filipou.

Il corso di Energy manager partirà a Sulmona e alcune ore si faranno a Pratola Peligna, nella sede del Fermi, mentre all’Aquila sarà possibile frequentare, nella sede dell’Abruzzo green Academy di via Acquasanta, entrambi i corsi, oltre a quello di Energy manager, anche quello di Home and building manager.

Ogni corso avrà una durata biennale, per un totale di 1.800 ore, con lezioni teoriche e pratiche, e nel secondo anno sono previsti stage aziendali che porteranno i ragazzi all’interno delle realtà produttive e industriali del territorio.

“Vogliamo far conoscere il nostro ITS anche al territorio peligno: per questo, il Corso di ‘Energy Manager’ sarà svolto anche qui a Pratola Peligna – ha esordito Mara Laglia -, per offrire ai giovani del territorio percorsi formativi che permetteranno di accedere senza difficoltà al mondo del lavoro. Al giorno d’oggi fondamentali sono infatti specifiche e mirate competenze, applicate alla progettazione, costruzione e ristrutturazione degli edifici a fini industriali, commerciali, e di civile abitazione, e relativi impianti.”,

Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore regionale Santangelo: “Il dato documentato secondo il quale la pressoché totalità dei ragazzi, il 98%, che frequentano scuole professionali come quelle dell’Abruzzo green economy, trovano lavoro come tecnici specializzati, non fa che confermare e rafforzare l’impegno della Regione Abruzzo per sostenere questi preziosi percorsi formativi, rendendoli innanzitutto gratuiti, grazie al nostro contributo economico”.

Carlo Imperatore ha ribadito, che “stiamo lavorando molto per fare in modo che l’Itsee dell’Aquila possa avere una sua sede effettiva in Valle Peligna, in modo tale da dare l’opportunità agli studenti – giovani e meno giovani – di qualificarsi in un settore importantissimo come quello energetico”.

Ad entrare nel merito dei due corsi è stato invece Antonios Filipou, coordinatore didattico Abruzzo Green Academy: “Concentreremo la formazione completamente nel primo anno, per lasciare liberi i ragazzi di svolgere serenamente i propri stage e trovare quanto prima un impiego. È capitato spesso, infatti, che i nostri giovani venissero assunti già nel corso dello stage programmato”.

Soddisfatta la dirigente scolastica Luigina D’Amico: “Quest’iniziativa si inquadra perfettamente nei nostri moduli di orientamento, affinché i ragazzi abbiano tutte le informazioni necessarie a una scelta consapevole del loro percorso formativo e professionale. Ed è importantissimo poter avere questa opportunità formativa a due passi da casa”.

Infine il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, Giuliano Bocchia, ha affermato che : “L’Its è un’opportunità moderna, innovativa ed estremamente funzionale. La quasi totalità degli iscritti trova lavoro subito terminati i corsi”.

Durante l’Open day sono intervenuti anche gli ex studenti che hanno già frequentato l’Abruzzo Green Academy ed hanno intrapreso le loro esperienze lavorative, per raccontare le loro storie professionali, partendo proprio dal percorso post diploma.

Le iscrizioni sono già aperte: per informazioni e modalità basta andare sul sito https://www.itsenergia.org/ , oppure contattare la segreteria della Scuola.