ABRUZZO IN ARGENTINA: MARSILIO, “TSA IN TOURNEE CON “GRIGIA ASSENZA” PER CELEBRARE LE RADICI”

L’AQUILA – “Siamo particolarmente orgogliosi di questa iniziativa che offre un’occasione preziosa per far conoscere il talento e la cultura abruzzese a livello internazionale; fieri di sostenere iniziative come questa, che rafforzano i legami culturali e affettivi con la comunità italo-argentina, portando avanti un messaggio universale di appartenenza e riscoperta delle origini”.

E’ il commento del Presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, che questa mattina, all’Emiciclo, a L’Aquila, ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione della tournée in Argentina dello spettacolo “Grigia Assenza”, un’opera di Roberto “Tito” Cossa.

Presenti anche il vice sindaco dell’ Aquila, Raffaele Daniele, il vice presidente del Teatro Stabile d’Abruzzo (TSA), Carlo Dante e il regista Stefano Angelucci Marino.

La tournée dello spettacolo toccherà diverse città argentine, con la prima rappresentazione il 22 novembre a Mar Del Plata e l’ultima l’8 dicembre a Berazategui, al Teatro Circolo Ricreativo Abruzzese. L’opera, tradotta e diretta da Stefano Angelucci Marino, vede sul palco Rossella Gesini, Giordano Gaspari, Paolo Del Peschio e lo stesso Stefano Angelucci Marino. Gli elementi scenici sono curati da Luisa Nicolucci, i costumi da Vize Ruffo, e le maschere sono realizzate da Stefano Perocco di Meduna. La produzione nasce da una collaborazione tra Teatro Stabile d’Abruzzo e Teatro del Sangro. La tournée rappresenta un momento di forte connessione culturale tra l’Abruzzo e l’Argentina, offrendo un’occasione di riflessione sulle radici e sul senso di appartenenza.

“Questo spettacolo – ha aggiunto Marsilio – rappresenta perfettamente le sfide e i valori che accomunano molti italiani emigrati e i loro discendenti. È un omaggio a chi ha dovuto lasciare la propria terra, mantenendo nel cuore un legame profondo con le proprie radici. Del resto è fondamentale mantenere vivo il legame tra l’Abruzzo e la nostra comunità all’estero, un legame che non è solo affettivo ma rappresenta una vera e propria risorsa per la nostra regione. Il recupero delle radici, il rispetto per le tradizioni e la consapevolezza delle nostre origini sono valori che ci uniscono e che vanno coltivati. Molti abruzzesi si fanno onore all’estero, dimostrando il loro talento e le loro competenze in diversi settori. Il nostro impegno è anche quello di creare le condizioni per riportare queste eccellenze in Abruzzo, affinché possano contribuire arricchendo il nostro territorio e generando nuove opportunità per il futuro”.

“Grigia Assenza” racconta il difficile percorso di una famiglia di italiani e dei loro discendenti, emigrati dall’Argentina in Italia alla ricerca di una nuova vita. La famiglia apre un ristorante per sopravvivere, ma il tema dell’esilio, della nostalgia e della ricerca dell’identità si riflette in ogni personaggio. Attraverso cinque maschere antropomorfe e un linguaggio espressivo ispirato dai murales e dai “bamboloni” del quartiere La Boca di Buenos Aires, la storia esplora le difficoltà e le incertezze di chi vive lontano dalla propria terra, evidenziando l’importanza di ritrovare se stessi in un contesto di continua migrazione.