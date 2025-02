“ABRUZZO IN BOLLA”: A GIUGNO A L’AQUILA TERZA EDIZIONE EVENTO DEDICATO ALLO SPUMANTE

L’AQUILA – Da sabato 21 a lunedì 23 giugno prossimo torna all’Aquila Abruzzo in Bolla, organizzata da Virtù Quotidiane, testata di riferimento del settore enogastronomico col patrocinio del Consorzio di tutela vini d’Abruzzo. La manifestazione interamente dedicata alla spumantizzazione, tra le pochissime in Italia e l’unica in Abruzzo con questo format, è alla sua terza edizione e dopo il successo delle prime due prevede diverse importanti novità.

La prima è che le giornate passano da una a tre, con l’ultima – quella del lunedì – esclusivamente dedicata ai ristoratori e al mondo horeca in generale, quindi maitre, osti, sommelier e gestori.

La seconda è la prestigiosa partnership con Excellence Sidi Srlla società di importatori e distributori che organizza ogni anno “Champagne Experience”, il più importante evento italiano dedicato alle bollicine più famose del mondo, grazie alla quale il programma prevederà, tra le altre cose, due masterclass dedicate proprio al celebre vino francese.

La terza, importante novità è che la manifestazione si apre al resto d’Italia e avrà tra gli espositori aziende e cantine da ogni parte del paese presenti con propri banchi d’assaggio.

Confermata la location di Palazzo dell’Emiciclo, sede del Consiglio regionale: sotto al colonnato, nel piazzale antistante, nella navata centrale e nel giardino di inverno, banchi d’assaggio, masterclass e talk, show cooking e corner food.

Sui canali social della manifestazione, dove sono state rese note le date della terza edizione – svelata in anteprima nelle scorse settimane alle aziende espositrici – e dove gli aggiornamenti sono costanti, saranno man mano annunciati tutti i singoli appuntamenti che costituiranno il ricco programma.