ABRUZZO IN BOLLA “ALLA CIECA”: IL 7 MAGGIO ALL’AQUILA DEGUSTAZIONE SPUMANTI CON BOTTIGLIE COPERTE

L’AQUILA – Vista, olfatto e gusto, ma niente etichetta. Chi indovinerà cosa sta bevendo? Quale produttore riconoscerà il proprio spumante? Sarà una degustazione tra il serio e il faceto, ancora una volta con il solo obiettivo di promuovere la produzione spumantistica abruzzese, divertendosi e diffondendo cultura del bere bene e consapevole “Abruzzo in bolla alla cieca”.

L’appuntamento, spinoff della prima manifestazione tutta dedicata agli spumanti abruzzesi che si è svolta con successo nel 2023 e tornerà nel settembre prossimo con masterclass e banchi d’assaggio, è per martedì 7 maggio all’Aquila, presso il Relais Magione Papale.

“In cattedra” un parterre d’eccezione: Antonio Paolini, Leonardo Seghetti e Andrea De Palma, che condurranno una degustazione alla cieca di spumanti metodo classico abruzzesi, coinvolgendo il pubblico che sarà composto da esperti e addetti ai lavori così come di semplici appassionati, stimolando un confronto e un dibattito costruttivo anche grazie alla presenza dei produttori, dei vini in degustazione ma non solo, e dei loro enologi.

Consulente per la ristorazione e l’ospitalità, a lungo autore della guida ai ristoranti dell’Espresso, De Palma, che ha all’attivo, tra le altre cose, anche il coordinamento della guida Vinibuoni del Touring per le regioni Abruzzo, Molise e Puglia, dal 2023 è autore delle guide Gambero Rosso. Giornalista e critico enogastronomico, Paolini si occupa e scrive di enogastronomia da quasi vent’anni. Tra le altre cose, ha firmato o co-firmato, con vari editori, 15 edizioni di guide nazionali di ristoranti e 10 di vini. Agronomo, docente e consulente di numerose aziende vitivinicole e olearie, Seghetti ha una sconfinata esperienza che lo porta ad essere tra le voci più autorevoli in campo enogastronomico. Tra i numerosi riconoscimenti, sicuramente da ricordare il Premio Cangrande “Benemeriti della vitivinicoltura italiana” al 35esimo Vinitaly, nel 2001.

L’appuntamento con “Abruzzo in bolla alla cieca” è alle ore 16,30. Il costo di partecipazione è di 30,00 euro (7 prodotti). Per informazioni e prenotazioni si può scrivere ad [email protected] o contattare il numero 345-5817185.

Organizzato da Virtù Quotidiane, testata di riferimento del settore enogastronomico, col patrocinio del Consorzio di tutela vini d’Abruzzo, Abruzzo in Bolla alla cieca è il secondo appuntamento di accompagnamento alla prossima edizione di Abruzzo in Bolla, prevista a settembre 2024.