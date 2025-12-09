ABRUZZO IN BOLLA: PER NATALE SPECIALE BLIND TICKET E UN BRINDISI ASPETTANDO LA QUARTA EDIZIONE

L’AQUILA – Un’occasione conviviale per salutare l’anno che sta chiudendosi e che ha segnato la svolta per Abruzzo in Bolla con l’apertura a cantine da ogni parte d’Italia, con uno sguardo alla quarta edizione in programma dal 20 al 22 giugno 2026. L’appuntamento con il brindisi di Natale di Abruzzo in Bolla è per lunedì 15 dicembre all’Aquila, nella cornice del Palazzetto dei Nobili, a partire dalle ore 18,00.

In quella occasione, insieme alla presentazione dei corsi da sommelier della Fis (Fondazione italiana sommelier), sarà possibile assaggiare liberamente una serie di spumanti delle aziende che hanno partecipato all’ultima edizione della manifestazione e anche fare un originalissimo regalo di Natale: Abruzzo in Bolla ha infatti preparato dei blind ticket, biglietto a sorpresa con cui, ad un prezzo vantaggioso di soli 25 euro, si potrà partecipare all’evento del giugno prossimo assicurandosi un posto in prima fila per i banchi d’assaggio, le masterclass e i più importanti appuntamenti che animeranno la tre giorni.

La Fis, con cui la manifestazione ha una partnership ormai consolidata, illustrerà dal canto suo i dettagli del nuovo corso da sommelier del vino e di quello da sommelier dell’olio, che partiranno da gennaio con un’offerta rinnovata e competitiva. Previsto anche l’intervento del professor Leonardo Seghetti su “Il vino ieri, oggi e domani nell’Abruzzo aquilano”.

Le lezioni del corso da sommelier del vino si terranno di lunedì dalle 18,30 alle 21,00 a partire dall’8 gennaio, quelle da sommelier dell’olio di martedì a partire dal 13 gennaio. Per informazioni e iscrizioni si possono contattare Antonello al numero 338-5458031 o Emanuele al numero 347-1439989.

Il Xmas Ticket, che sarà in vendita il 15 dicembre, è acquistabile anche online all’indirizzo https://www.ciaotickets.com/it/abbonamenti/abruzzo-bolla-2026-20-21-22-giugno.