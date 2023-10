ABRUZZO IN CINEMA: IL 6 OTTOBRE ANTEPRIMA A L’AQUILA DEL FILM “ROGER…ARRIVA IL PRESIDENTE!”

L’AQUILA – Verrà proiettato in anteprima a L’Aquila il film “Roger…arriva il Presidente!”, inserito all’interno della rassegna ‘Abruzzo in cinema – le giornate del cinema abruzzese’ con la direzione artistica di Manuele Morgese.

All’anteprima del film, venerdì 6 ottobre, ore 20,30, Parco delle Arti – Teatro Zeta, sarà presente l’autore e regista Marco Chiarini che, dopo la proiezione, dialogherà e si confronterà con Piercesare Stagni, storico del cinema aquilano e docente di storia del cinema presso il Centro Sperimentale di Cinematografia Sede Abruzzo e presso l’International Film Academy.

Chiarini diplomato in regia al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, insegna didattica dell’audiovisivo per il Cineforum Teramo e, negli anni, ha diretto diversi documentari i cui soggetti sono strettamente legati all’Abruzzo, luogo dove vive e lavora, e alle sue tradizioni.

Anche nel film “Roger… arriva il Presidente!”, prodotto da Fondazione Cingoli e da Cineforum Teramo, con protagonisti il bassotto Roger, Andrea Malatesta, Mimmo Luzii, Luciano Cappelli, l’Abruzzo fa da cornice alla storia. Questa la trama:

“Cosa lega un vecchio bassotto di nome Roger, un comune abruzzese e Sergio Mattarella? Apparentemente nulla. Nei vicoli di Teramo si sparge la notizia della visita del Presidente della Repubblica tra l’indifferenza, l’incredulità e la trepida attesa dei suoi abitanti. Questo arrivo straordinario – le cui ragioni restano piuttosto misteriose per molte delle anziane anime che popolano il centro – e i relativi preparativi diventano l’allegro pretesto del regista per esplorare la sua città da un punto di vista, anzi due, nuovi. Con la precisione di un cartografo Marco Chiarini e Roger ci mostrano Teramo attraverso un percorso lineare e un copione privo di qualsiasi artefatto. Le abitudini canine si intrecciano a quelle degli abitanti i cui volti divengono a poco a poco familiari, ma se pensate che le giornate e le lunghe notti si ripetano tutte uguali, vi sbagliate. Sono sufficienti piccole variazioni per sconvolgere l’ordinario: una raffica di vento, un autobus in ritardo, il nuovo taglio di capelli di qualcuno. Basta solo concedersi il tempo di scoprirlo.”

Il film nel 2023 ha vinto il premio come miglior film per l’Innovazione Cinematografica del Concorso Gabbiano alla 41esima edizione del Bellaria Film Festival.

Il prezzo del biglietto per assistere alla proiezione è di 5 euro.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Cinema Teatro Zeta, Via Rodolfo Volpe, Monticchio – L’Aquila, al numero telefonico 329 7488830.