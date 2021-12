ABRUZZO IN LUTTO, E’ SCOMPARSO ANTONIO FALCONIO, EX PRESIDENTE DELLA REGIONE

L’AQUILA – Abruzzo in lutto: è morto all’età di 83 anni Antonio Falconio, ex presidente del centro-sinistra della Regione Abruzzo, dal 1995 al 2000, ed ex deputato dellla Democrazia Cristiana, dal 1979 al 1983.

Nato a Navelli, in provincia dell’Aquila, laureato in Scienze politiche, è stato per lunghi anni giornalista professionista alla Rai ed è stato direttore responsabile del settimanale La Discussione.

La sua carriera politica è cominciata con la Democrazia Cristiana, è stato vicesindaco al comune dell’Aquila. Dopo la fine della Dc, ha aderito al Partito Popolare Italiano, di cui ha ricoperto la carica di segretario regionale.

Nel 1995 è stato eletto presidente della Regione Abruzzo per il centro-sinistra. Nel 2000, al termine del quinquennio di presidenza, si ricandida ma viene sconfitto dallo sfidante Giovanni Pace del centrodestra e in consiglio regionale nei banchi dell’opposizione, nel 2002 ha aderito al gruppo dell’Udc come indipendente. È stato anche presidente dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (Ismea) e consigliere dell’Ente Fiera di Verona.

Ad esprimere il suo cordoglio il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

“Con tristezza abbiamo appreso la notizia della scomparsa di Antonio Falconio, presidente della Regione Abruzzo dal 1995 al 2000. A nome mio e dell’intera giunta regionale esprimo ai suoi familiari il profondo cordoglio per la perdita di una persona che ha saputo condurre un’importante attività amministrativa tesa a fare crescere e a valorizzare la nostra regione”, le sue parole.

“A nome della municipalità dell’Aquila e mio personale esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Antonio Falconio, già presidente della Regione Abruzzo”, A dichiararlo è il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

“Aquilano illustre, uomo di spessore, ha dedicato la sua vita al giornalismo e alla politica, con passione e vigore. Ai suoi cari, l’abbraccio dell’Aquila”, conclude il primo cittadino del capoluogo d’Abruzzo