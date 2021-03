ABRUZZO IN LUTTO PER LA MORTE DI MARIA TARICANI, “LA SCOSTUMATA” DI VILLA CELIERA

VILLA CELIERA – Abruzzo in lutto per la morte di Maria Taricani, la nota ristoratrice del bar-ristorante “Delle Querce”.

A dare la notizia del decesso il decesso della donna la nota pagina Facebook L’Abruzzo di Morris, che solo qualche giorno fa aveva annunciato la sua partecipazione alla rubrica radio #EssQuiss.

Vedova di Erasmo d D’Andrea, era conosciuta da tanti abruzzesi come Maria di Celentano “la scostumata” per i suoi modi burberi tramandatogli dal marito. Oltre che per la bontà dei suoi arrosticini.

Non a caso, nel 2019 la sua trattoria aveva ottenuto riconoscimento non ufficiale diventando “Università dell’arrosticino abruzzese” da parte del gruppo Djk composto dai principali disc jockey e fonici pescaresi.

