ABRUZZO IN ZONA ARANCIONE: RIAPRE IL MERCATO DI SULMONA

SULMONA – “Le attività locali potranno riaprire i battenti applicando le disposizioni previste per la zona arancione, in virtù dell’ordinanza n 106 firmata ieri sera dal presidente della Regione Marco Marsilio, pertanto anche il mercato potrà tornare a vivere in piazza Garibaldi, nel suo appuntamento del mercoledi e sabato, con tutte le tipologie merceologiche, restando sempre attiva la formula ridotta che abbiamo studiato e adottato da questa estate nel rispetto delle misure anticovid”.

E’ quanto dichiara il vicesindaco con delega alle Attività produttive di Sulmona Marina Bianco la quale, in seguito ai dubbi sollevati da numerosi commercianti locali, ha specificato: “Ho tenuto a consultare anche le Forze dell’Ordine, al fine di rassicurare i nostri commercianti, che dopo questo periodo di misure ancora più restrittive, potranno tornare a lavorare, sempre secondo le regole della zona arancione, adottate al fine di contenere il contagio. Sarà comunque mia cura fornire informazioni aggiornate nel caso dovessero essere apportate successive modifiche”.

