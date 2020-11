ABRUZZO IN ZONA ROSSA: AL MERCATO DI SULMONA APERTE SOLO ATTIVITA’ DI VENDITA GENERI ALIMENTARI

SULMONA – Cambiamenti anche per il mercato di Sulmona.

In seguito all’ordinanza n 102 firmata ieri sera dal presidente della Regione Marco Marsilio, in vigore da domani mercoledì 18 novembre fino al 3 dicembre prossimo, che assimila l’Abruzzo alla zona rossa, in linea con le disposizioni dell’ultimo Dpcm, anche il mercato di Sulmona, nei suoi appuntamenti del mercoledì e sabato, dovrà restare chiuso, salvo per le attività dirette di vendita di soli generi alimentari. Pertanto, gli ambulanti dei prodotti alimentari, potranno ricollocarsi nei propri stalli secondo la planimetria del mercato Covid adottata fino ad ora. E’ necessario attenersi alle regole e rispettare rigorosamente tutte le norme vigenti e le misure di sicurezza per contenere il contagio che in questi giorni sta correndo velocemente.

Lo comunica il vicesindaco con delega alle Attività Produttive Marina Bianco che aggiunge: “In occasione della visita di ieri a Sulmona del presidente della Regione Marco Marsilio, l’ho sollecitato affinchè si faccia parte attiva al fine di poter inserire nei ristori anche le aziende che resteranno chiuse da domani fino al 3 dicembre, in seguito all’ordinanza regionale n 102”.

