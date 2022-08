ABRUZZO IRISH FESTIVAL: A NOTARESCO 50 MUSICISTI DA TUTTA EUROPA

NOTARESCO – Cinquanta musicisti da tutta Europa, 100 ore di musica live no stop, 150 metri di mercatini a tema fantasy-celtico con oltre 20 espositori artigianali, workshop interattivi, teatro, rievocazioni storiche e l’angolo esoterico: dal 2 al 4 settembre il borgo di Notaresco torna ad accendersi di sonorità e atmosfere irlandesi per l’ottava edizione dell’Abruzzo Irish Festival.

Sono attesi grandi ospiti internazionali: venerdì 2 settembre ad aprire le danze sul main stage saranno gli “Uncle Bard & the Dirty Bastards”, una band italiana che non ha rivali in termini di profonda conoscenza della musica tradizionale irlandese, con all’attivo centinaia di concerti in tutto il mondo in grandi eventi internazionali.

Sabato 3 settembre saliranno sul main stage del Festival i Celkilt, band internazionale che incanterà il pubblico con violini e cornamuse a ritmo di rock.

Domenica 4 settembre si esibirà, invece, la leggendaria band di musica folk irlandese dei Dervish, che ha rappresentato l’Irlanda all’Eurovision e già consacrata dalla BBC come “icona della musica irlandese”, dopo una carriera trentennale di registrazioni ed esibizioni nei festival di tutto il mondo, da Rio a Glastonbury.

I concerti principali saranno introdotti, nelle tre serate, dalle esibizioni dei gruppi: il trio “The lads from the West” (2 settembre), il trio “Drifters” con il violinista Cian O’Sullivan (3 settembre), il gruppo “Bard from Yesterday” (4 settembre).

Tra le caratteristiche principali dell’edizione 5 palchi di musica irlandese con artisti di calibro internazionale, musiche da pub e jam session di musica tradizionale, un’arena di spettacoli all’aperto con manipolatori del fuoco, spettacoli aerei e trampolieri, un’area teatro e laboratori didattici. Molto ricca, come sempre, l’offerta enogastronomica del Festival con 18 etichette di birre irlandesi importate ad hoc e tanti piatti tipici della gastronomia irlandese.

A presentare l’evento sono intervenuti al Bim il sindaco di Notaresco, Diego Di Bonaventura, l’assessore agli Eventi, Micaela Savini, e gli organizzatori dell’associazione di promozione sociale “Innocent Smith”, il presidente Daniele Di Girolamo e il vice-presidente Matteo Canzari