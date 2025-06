ABRUZZO NEXT: MAGNACCA, “SUCCESSO CHE RAFFORZA L’INNOVAZIONE E LA CRESCITA REGIONALE”

PESCARA – “L’Abruzzo si prepara a un nuovo slancio verso l’innovazione. Dopo il grande successo nel Vastese dell’evento conclusivo del tour ‘Abruzzo Next’ – l’iniziativa itinerante che ha portato l’informazione sui fondi europei e sulle opportunità di crescita direttamente nel cuore del territorio abruzzese – l’Assessorato regionale alle Attività produttive è pronto a fare il bis”.

Così, in una nota, l’assessore regionale Tiziana Magnacca.

“La massiccia partecipazione e l’entusiasmo delle imprese abruzzesi – spiega Magnacca – hanno confermato la necessità di continuare su questa strada, portando un nuovo ciclo di incontri e approfondimenti nel prossimo autunno dedicati agli strumenti che stiamo attivando per sostenere le imprese, trasformando le opportunità in risultati tangibili”.

“L’iniziativa dell’Assessorato, volta a diffondere l’informazione sui fondi europei FESR- FSE Plus 2021-2027, si prepara dunque a replicare, forte di un riscontro che conferma la vitalità e la sete di innovazione del tessuto produttivo regionale. Da Pescara all’Aquila, passando per Atessa, Ortona e Teramo, fino all’appuntamento finale sul trabocco Diamante a San Salvo, ‘Abruzzo Next’ ha registrato una partecipazione straordinaria, confermando l’urgente bisogno di informazioni chiare e accessibili per le nostre imprese – sottolinea l’assessore – Ogni incontro, fino all’ultimo che ha visto, tra gli altri, la partecipazione dell’Autorità di Gestione Carmine Cipollone, del coordinatore Zes Unica, Giosy Romano e del Consigliere della Presidenza di Confindustria Medio Abruzzo, Giammario Cauti, è stato un vero e proprio ponte tra le istituzioni e il mondo imprenditoriale, utile a chiarire ogni aspetto dei bandi e a fornire strumenti pratici per la presentazione dei progetti”.

“Un’occasione preziosa per le aziende della regione, che hanno colto al volo l’opportunità di confrontarsi sul bando Fesr ‘Sostegno a processi di ricerca e innovazione e incentivi all’assunzione di ricercatori’, un finanziamento complessivo di 58 milioni di euro destinati a incentivare investimenti in innovazione, sviluppo tecnologico e capitale umano”.

“Tra poco meno di un mese l’apertura dello sportello telematico predisposto dalla Regione: a partire dal 7 luglio e fino al 28 dello stesso mese potranno essere presentate le domande. Sarà aperto fino al 18-12-2026 l’avviso Fse+ ‘Interventi di welfare aziendale’ che sostiene, grazie allo stanziamento di 4 milioni di euro, l’adozione di misure di conciliazione dei tempi vita-lavoro”, conclude la nota.