“ABRUZZO ON TOUR” IN CINA: DELEGAZIONE AZIENDE VINI REGIONALI TORNA IN ORIENTE

ORTONA – “Abbiamo un calendario molto fitto di eventi e degustazioni dedicati a diversi target all’interno del nostro Abruzzo on tour in Cina, che è ripartito in questi giorni. Era dal 2019 che non organizzavamo qualcosa in presenza ma abbiamo continuato in questi anni a lavorare in questo Paese a distanza e online per tener vivo l’interesse nei confronti dei nostri vini, con il Montepulciano d’Abruzzo che fa, come sempre, da capofila”.

Lo spiega il presidente del Consorzio Tutela vini d’Abruzzo, Alessandro Nicodemi alla guida della delegazione, composta da una decina di aziende selezionate, partita per l’oriente per incontrare operatori e wine lovers. Riparte in questi giorni infatti “Abruzzo on tour” in Cina con tanti eventi e degustazioni.

“Seppur in un momento di stallo, per quanto riguarda le importazioni, la Cina è un mercato che nel lungo periodo diventerà sempre più importante. Già da queste prime giornate di attività ci stiamo rendendo conto anche della grande attenzione che vi è verso la qualità dei vini, è di sicuro il momento giusto per accelerare nella promozione”, conclude Nicodemi.

La missione cinese del Consorzio è iniziata il 6 novembre con la partecipazione all’evento targato Gambero Rosso a Shanghai; il giorno successivo è andata in onda una diretta social, rivolta quindi in particolare ai wine lovers che hanno interagito con grande curiosità, guidata dalla famosa influencer locale Ms Lulu, che vanta diversi milioni di follower.

A seguire il Vini d’Abruzzo on tour Cina ha visto la realizzazione di una speciale masterclass a Shanghai sul Montepulciano d’Abruzzo diretta da Sabina Yang, Wine Expert e Brand Ambassador dell’Abruzzo nel grande Paese asiatico, e di un walk around tasting dove i produttori hanno potuto raccontare i loro vini al pubblico.

L’8 novembre lo stesso evento verrà replicato a Hangzhou, nel Sud del Paese e poi a Ningbo, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente il target. Stessa formula quindi (degustazione guidata e banchi d’assaggio) in tre diverse località.

Dal 12 al 15 novembre il Consorzio sarà impegnato nella quinta edizione del QWine Expo, abbreviazione di Qingtian International Wine Expo a Qingtian, Zhejiang, grande fiera internazionale del mercato asiatico. Per concludere, a Pechino, un grande evento dedicato alla più importante stampa nazionale presso l’Istituto Italiano di Cultura.

Un tour molto intenso quello del Consorzio che fin dai suoi primi appuntamenti ha confermato segnali positivi da un mercato che si prevede tornerà in grande crescita e che, seppur complesso e variegato, deve essere approcciato nel migliore dei modi per poter diventare un’opportunità sempre più concreta di business per le aziende del vino abruzzesi.