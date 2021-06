ABRUZZO PRIDE: IL PARCO DEL CASTELLO SI TINGE DI ARCOBALENO PER L’ULTIMA TAPPA A L’AQUILA

L’AQUILA – Centinaia di persone hanno partecipato all’Aquila l’atto finale dell’Abruzzo Pride Week, la manifestazione organizzata da un coordinamento di otto associazioni incentrata sui temi dell’orgoglio e dei diritti della comunità Lgbt+ che, in sette giorni, ha toccato tutte e quattro le province abruzzesi.

L’iniziativa è stata organizzata da Arcigay Chieti Sylvia Rivera, Arcigay L’Aquila-Massimo Consoli; Arcigay Teramo, Jonathan-Diritti in Movimento, La Formica Viola, Marsica LGBT e Mazì.

Il flash mob conclusivo si è svolto al parco del Castello.

Tra i temi centrali il Ddl Zan, la proposta di legge che prevede di aggiornare la legge Mancino contro i reati di razzismo, estendendo le pene anche a chi istiga alla violenza omofobica. Mancanza di tutele per le Famiglie Arcobaleno, mancanza di inclusione delle persone con disabilità, negazione di diritti per persone transgender e non conforming e per persone in difficoltà economica. Tra le protagoniste la drag Queen Nausica Vamp