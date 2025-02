ABRUZZO PROGETTI: AL VIA OGGI ALL’AQUILA IL TOUR REGIONALE DI “PUNTO DIGITALE FACILE”

L’AQUILA – Parte oggi il tour regionale “Punto Digitale Facile”, con la prima tappa, alle ore 11:30, presso la Sala Ipogea di Palazzo dell’Emiciclo, sede del Consiglio regionale all’Aquila.

L’obiettivo è quello di illustrare risultati, prospettive e importanza strategica dell’iniziativa promossa da Abruzzo Progetti per conto della Regione Abruzzo, finanziato con fondi Pnrr – Misura 1.7.2, che ha già attivato 60 sportelli digitali in tutta la regione e formato 20.000 cittadini che hanno potuto beneficiare di supporto e formazione gratuita per l’utilizzo delle nuove tecnologie e degli strumenti digitali, sempre più indispensabili per accedere ai servizi pubblici e privati.

All’evento interverranno Roberto Santangelo, assessore regionale alla Formazione, Cultura e Istruzione, Antonio Sorgi, direttore generale della Regione Abruzzo, Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila e presidente Anci Abruzzo, per il Dipartimento per la trasformazione digitale della presidenza del Consiglio dei Ministri, Luca Artesi, recovery plan execution expert e Anna Ferracuti, digital Skills Expert, l’amministratore unico di Abruzzo progetti, Pasqualino Di Cristofano.

L’incontro è aperto al pubblico e rivolto a istituzioni, facilitatori digitali, enti locali e cittadini interessati.

Il tour regionale “Punto Digitale Facile” proseguirà poi con le tappe di Chieti il 27 marzo, di Pescara il 17 aprile e di Teramo il 22 maggio.