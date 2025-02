ABRUZZO PROGETTI: AL VIA “PUNTO DIGITALE FACILE: INSIEME PER L’INNOVAZIONE”, TOUR NELLE 4 PROVINCE

L’AQUILA – Al via il tour istituzionale dedicato alla Rete di Facilitazione Digitale della Regione Abruzzo, che coinvolgerà le quattro province, con l’obiettivo di diffondere in maniera ancora più efficace e capillare in tutti i territori la conoscenza del progetto e le opportunità che esso offre ai cittadini.

Ad annunciarlo è Pasqualino Di Cristofano, amministratore unico di Abruzzo Progetti S.p.A., società in house della Regione. La prima tappa del tour sarà quella dell’Aquila il 27 febbraio, poi Chieti, il 27 marzo, Pescara il 17 aprile e infine Teramo il 22 maggio.

“Con il tour toccheremo tutte e quattro le province per raccontare il lavoro svolto, ascoltare le esigenze delle comunità locali e rafforzare il dialogo con le istituzioni – ha dichiarato Di Cristofano – L’obiettivo è chiaro: garantire a tutti gli abruzzesi strumenti e competenze per affrontare con fiducia le sfide della trasformazione digitale”.

Finanziato con fondi del PNRR, il progetto “Punto Digitale Facile” è nato lo scorso luglio con l’obiettivo di offrire ai cittadini abruzzesi supporto e formazione gratuita per l’utilizzo delle nuove tecnologie e degli strumenti digitali. Ad oggi conta 57 punti attivi, di cui gli ultimi 22 inaugurati a gennaio. Inoltre, il progetto ha ampiamente superato il target imposto dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, con oltre 14.600 utenti censiti entro dicembre 2024.

“Ringraziamo la Regione Abruzzo e il presidente Marco Marsilio per il supporto e l’attenzione costante verso questo progetto strategico, che sta già dimostrando un impatto positivo sulla qualità della vita di molti cittadini”, ha concluso Di Cristofano.