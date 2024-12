ABRUZZO PROGETTI: AMMINISTRATORE UNICO PRESENTA DIMISSIONI IMMEDIATE ED IRREVOCABILI

L’AQUILA – L’ingegnere Andrea Di Biase ha presentato le dimissioni immediate ed irrevocabili dall’incarico di amministratore unico di Abruzzo Progetti, società in house della Regione Abruzzo.

Di Biase era in carica da tre anni durante i quali ha portato a termine una azione di risanamento e rilancio dell’azienda pubblica che ha commesse importanti con Regione e Comune dell’Aquila, in particolare l’assistenza tecnica della ricostruzione post sisma 2009, la gestione del personale operante nel numero unico di emergenza. 1-1-2 e progetti del PNRR .

“Ho deciso di presentare le dimissioni per motivi personali e anche professionali – spiega Di Biase – Tutto ciò dopo aver ottenuto, come riconosciuto dalla stessa Regione e dal suo presidente, Marco Marsilio, che non ha fatto mai mancare sostegno e collaborazione, risultati positivi nella conduzione di una azienda che abbiamo ereditato in una situazione complessa sia a livello economico che gestionale. Posso dire, con soddisfazione, che oggi Abruzzo Progetti è un sodalizio che opera con puntualità ed efficacia e che è tornato a pagare, nei tempi dovuti, dipendenti, che ringrazio per impegno e dedizione, e fornitori”.

“Nella mia scelta – continua Di Biase – ha influito un pronunciamento dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) a cui, in accordo con il sottoscritto e in piena trasparenza, si è rivolto il Collegio dei revisori, per chiarire dubbi sul conflitto di interessi dei ruoli di amministratore unico di Abruzzo Progetti e direttore generale dell’ICSA, residenza per anziani partecipata del Comune dell’Aquila, di cui ho assunto la guida il primo agosto scorso assumendo anche il ruolo di coordinamento della struttura di raccordo istituzionale del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, a cui va un ringraziamento per la vicinanza e la fiducia”.

“Pur essendo il parere dell’Anac consultivo e, in questo caso, impugnabile perché molto labile dal punto di vista giuridico, ho ritenuto di dover sgomberare il campo da ogni fraintendimento, rassegnando le dimissioni. Faccio i migliori auguri di buon lavoro al mio successore e ringrazio ancora una volta la Regione e il presidente Marsilio per questa opportunità”, conclude Di Biase.

Il nuovo amministratore unico sarà nominato dal socio di maggioranza, la Regione Abruzzo, nella assemblea convocata all’Aquila per il prossimo 16 dicembre.