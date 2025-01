L’AQUILA – Altri 22 nuovi Punti Digitali Facili ufficialmente attivati in Abruzzo, che portano a 60 il numero totale delle sedi operative della “Rete di Servizi di Facilitazione Digitale Regione Abruzzo”, che contano già 14.600 utenti censiti a dicembre scorso.

È quanto emerso oggi in occasione della riunione di formazione e accoglienza per i nuovi facilitatori digitali, che presidieranno le 22 nuove sedi, nell’ambito dell’iniziativa finanziata con fondi del Pnrr e gestita da Abruzzo Progetti Spa, società in house della Regione Abruzzo, con l’obiettivo di supportare i cittadini nell’accesso e nell’utilizzo delle tecnologie digitali, ormai fondamentali nella vita quotidiana.

L’incontro, che ha visto la partecipazione dell’amministratore unico Pasqualino Di Cristofano, è stato un momento di motivazione e pianificazione per il futuro.

“Questo progetto è un esempio di efficienza, innovazione e vicinanza ai cittadini. Voi facilitatori siete il front office di un servizio pubblico di grande valore, e il vostro lavoro permette di rendere il digitale accessibile con efficacia e positività. Vi ringrazio per il vostro impegno e auguro un buon lavoro a tutti voi”, ha detto Di Cristofano salutando il nuovo gruppo di facilitatori.

I nuovi punti digitali facili attivati si trovano a Carsoli, Castel di Sangro, Scoppito, Capistrello, Fagnano Alto, e un nuovo punto ad Avezzano per la provincia dell’Aquila; per la provincia di Pescara, Cepagatti, Penne, Loreto Aprutino, Torre de’ Passeri e due ulteriori sportelli a Pescara; a Vasto, Lanciano, San Salvo, Casalincontrada, Fossacesia per la provincia di Chieti; Giulianova, Silvi Marina, Corropoli, Sant’Omero per la provincia di Teramo.

Le coordinatrici del progetto, Alessia Pietropaoli e Alessia Di Ubaldo, hanno così accolto i nuovi facilitatori: “Il vostro contributo è fondamentale per abbattere il divario digitale e migliorare la qualità della vita dei cittadini abruzzesi. Con il raggiungimento dell’obiettivo di 14.600 utenti censiti a dicembre 2024, la Rete di Servizi di Facilitazione Digitale ha confermato il proprio ruolo strategico per il territorio”.

L’ampliamento della rete di punti digitali facili, che sono ospitati presso Comuni, biblioteche e Centri per l’Impiego e offrono supporto gratuito e formazione per accedere ai servizi digitali, “consentirà di rispondere in modo ancora più capillare alle esigenze dei cittadini e di consolidare il ruolo del progetto come modello di accessibilità digitale”, hanno concluso Pietropaoli e Di Ubaldo.

Per maggiori informazioni: puntodigitalefacile@abruzzoprogettispa.it

Sito web: https://www.puntodigitalefacile.abruzzo.it