ABRUZZO PROGETTI: ATTIVO IL PUNTO DIGITALE FACILE NEL COMUNE DI NAVELLI

NAVELLI – È attivo presso la sede del Comune di Navelli, in provincia dell’Aquila, un nuovo Punto Digitale Facile, parte integrante della Rete di Facilitazione Digitale della Regione Abruzzo, promossa da Abruzzo Progetti S.p.A., società in house della Regione Abruzzo, e finanziata con fondi PNRR – Misura 1.7.2, una iniziativa finalizzata ad offrire supporto e formazione gratuita ai cittadini sull’uso delle nuove tecnologie e l’accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione.

Con questa attivazione, salgono a 65 i Punti Digitali Facili operativi in Abruzzo. Il conteggio include anche i quattro nuovi sportelli avviati oggi presso i CUP (Centro unici di prenotazione) della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, come annunciato nei giorni scorsi, che andranno a potenziare l’assistenza digitale in ambito sanitario. Il progetto ha finora coinvolto oltre 26.000 cittadini.

Il punto digitale presso il Comune di Navelli, guidato dal sindaco, Paolo Federico, sarà aperto al pubblico il martedì e il mercoledì dalle 9 :00 alle 18:00 e il giovedì dalle 14:00 alle 18:00.

“L’attivazione del servizio rappresenta un tassello importante nel processo di rafforzamento della rete nei piccoli comuni e nelle aree interne, dove il divario digitale incide in modo più marcato sull’accesso ai servizi – dichiara Pasqualino Di Cristofano, amministratore unico di Abruzzo Progetti –. Siamo felici che, anche se in ritardo rispetto ad altri punti, possa entrare in funzione questo presidio strategico presso il Comune di Navelli. Ogni nuovo punto attivo rafforza la rete regionale e contribuisce a rendere l’inclusione digitale una realtà accessibile a tutti, anche nei centri più piccoli.”

Presso lo sportello, tra le altre cose, i cittadini potranno ricevere assistenza gratuita per attivare e usare lo SPID, accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico, prenotare visite ed esami online, effettuare pagamenti tramite pagoPA, utilizzare i principali servizi digitali della Pubblica Amministrazione e dei privati.