ABRUZZO PROGETTI: CENTRATO OBIETTIVO APERTURA 68 PUNTI DIGITALI FACILI, RAGGIUNTI 30MILA UTENTI

PESCARA – La Rete di Facilitazione Digitale della Regione Abruzzo raggiunge l’importante traguardo dell’apertura dei 68 Punti digitali facili, un obiettivo centrato che ha già consentito di formare oltre 30mila cittadini sull’uso delle nuove tecnologie l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione.

Il risultato è stato ufficializzato oggi all’Aurum di Pescara in occasione della terza tappa del tour regionale “Punto Digitale Facile: Insieme per l’Innovazione in Abruzzo”, dopo quelle dell’Aquila e di Chieti.

Il progetto è sotto l’egida della Regione Abruzzo, che con la Direzione generale è responsabile dell’attuazione della iniziativa, ed Abruzzo Progetti Spa, società in house dell’Ente regionale, è soggetto realizzatore: il tour regionale è finalizzato ad illustrare risultati, prospettive e importanza strategica del progetto finanziato con fondi PNRR – Misura 1.7.2, per offrire supporto e formazione gratuita ai cittadini nell’avvicinarsi ai servizi telematici.

Alla tappa di Pescara sono intervenuti l’amministratore unico di Abruzzo Progetti S.p.A. Pasqualino Di Cristofano, il consigliere regionale della Lega Vincenzo D’Incecco, il sindaco, Carlo Masci, la responsabile dell’Ufficio di supporto alla direzione, Paola Losito, il dirigente del settore Transizione Digitale e Demografici del comune di Pescara, Paolo Santucci.

Di Cristofano ha subito sottolineato: “Questo progetto, che ha una rilevanza strategica per l’intera regione, è la dimostrazione che la rete istituzionale è capace di generare servizi importanti. Lo abbiamo visto in questi mesi passati a confrontarci con i territori, che ne avvertivano l’esigenza a beneficio delle Amministrazioni e dei cittadini”.

Il consigliere regionale D’Incecco, presente in rappresentanza della Regione, ha osservato: “L’Amministrazione regionale in questi anni ha dimostrato di saper lavorare bene, raggiungendo traguardi importanti, e Abruzzo Progetti in questi mesi ha saputo costruire una rete efficiente. Raccogliamo i frutti di questo lavoro con un servizio fondamentale, come dimostrano i numeri delle persone entrate in contatto con i facilitatori, un’adesione convinta segno che questa è la giusta strada. Sono nate tante iniziative in questi mesi. Come Regione assicuriamo il massimo impegno a mantenere vivo questo percorso, anche attraverso nuove fonti di finanziamento, perché quando qualcosa funziona bisogna investire”.

Nella sola provincia di Pescara, ha spiegato ancora Di Cristofano: “Contiamo 14 punti di facilitazione, grazie ai quali siamo già riusciti a raggiungere 7mila cittadini formati dai nostri facilitatori”.

Il sindaco Masci ha evidenziato il fatto che “il Comune di Pescara ha già avviato con successo la rivoluzione digitale, basti pensare che fino a 5 anni fa eravamo al 66esimo posto in Italia e oggi puntiamo ad entrare nella top 10 delle città per servizi. Abbiamo da subito deciso di avviare una ‘democrazia digitale’, per consentire a tutti i cittadini di interfacciarsi con il Comune attraverso il processo informatico. Possiamo dire che ci stiamo riuscendo e ora aggiungeremo anche un altro tassello con i Punti digitali facili. Il nostro obiettivo è vincere la sfida di uniformare in questo senso Pescara, Montesilvano e Spoltore: sarà un lavoro di squadra per fare in modo che i dati servano ai cittadini migliorando le loro vite, non che i cittadini diventino dati”.

Il dirigente del settore Transizione Digitale e Demografici del Comune di Pescara, Paolo Santucci, ha poi evidenziato: “La trasformazione digitale è un processo giovane e accelerato, proprio per questo il rischio è di lasciare indietro qualcuno. Le Pubbliche amministrazioni, soprattutto dopo il Covid e con gli obiettivi del Pnrr, hanno cominciato a lavorare per creare e incrementare servizi digitali, In questo senso abbiamo subito avvertito il bisogno di qualcuno che ci aiutasse nel processo di formazione della popolazione, altrimenti il rischio è di dimenticare il 50% delle persone. Questa proposta colma un vuoto che noi avvertivamo, eravamo consapevoli di aver fatto un passo importante ma che non tutti avrebbero potuto seguirci. Per questo lo abbiamo accolto con entusiasmo e abbiamo chiesto anche l’attivazione di tre sportelli”.

Ha aggiunto Paola Losito, della Direzione generale della Regione: “Per la Rete di Facilitazione Digitale, all’interno del Pnrr, alla Regione Abruzzo sono stati destinati circa 3 milioni per l’apertura di 68 punti di facilitazione e il raggiungimento di 54mila cittadini. Oggi siamo già a un ottimo punto di realizzazione, avendo già aperto tutti i punti e raggiungendo 30mila cittadini grazie ad un importante lavoro di squadra”.

Tutti d’accordo sul portare avanti il progetto anche attraverso nuove forme di finanziamento: “In questi mesi abbiamo costruito importanti rapporti istituzionali che ci hanno consentito di arrivare ai cittadini, partiamo da questa esperienza per crescere e poter offrire servizi sempre più efficienti”, ha concluso Di Cristofano.

Il tour si concluderà con l’ultima tappa a Teramo martedì 22 maggio.