ABRUZZO PROGETTI: CORSI DI FORMAZIONE E BUONI PASTO PER DIPENDENTI

L’AQUILA – “La motivazione, la preparazione e la soddisfazione dei nostri dipendenti è un elemento imprescindibile per poter continuare a portare avanti la mission di una realtà strategica per l’intero Abruzzo”.

Con queste parole l’Amministratore unico di Abruzzo Progetti s.p.a. Andrea Di Biase ha commentato in una nota l’attuazione di due significative iniziative rivolte alla platea degli oltre 150 lavoratori della società in house della Regione Abruzzo impegnata, tra le varie funzioni, anche nei processi di ricostruzione post sisma.

“Abruzzo Progetti Spa”, già Abruzzo Engineering spa, società totalmente partecipata dalla Regione Abruzzo, ha cambiato nome lo scorso giugno e si occupa, tra le altre cose, di ingegneria idraulica, protezione ambientale, rifiuti e opere marittime.

“Tutti saranno coinvolti in corsi di formazione incentrati su temi delicati come la trasparenza e l’informativa sulla privacy, mentre un gruppo selezionato di tecnici parteciperà alle lezioni per il perfezionamento dei compiti di supporto al Rup (Responsabile unico del procedimento), determinanti per consentire agli enti locali di portare avanti progetti e attività che a causa della carenza di personale rischiano di subire rallentamenti. Le sfide cui sono chiamati i nostri territori, da quelle legate all’utilizzo dei fondi del PNRR al completamento dei processi di ricostruzione, necessitano di uno sforzo significativo sotto il profilo tenico-amministrativo per cui siamo pronti a dare il nostro contributo”, spiega Di Biase.

“Inoltre, dopo la definizione di tutti gli iter e procedimenti necessari avviati nello scorso mese di marzo, da questo mese è ripresa l’assegnazione dei buoni pasto ai nostri dipendenti, sospesa nel 2009 e da allora mai ripresa. Un provvedimento con cui viene colmata una lacuna a cui troppo a lungo non si è voluto porre rimedio, che dimostra attenzione nei confronti delle legittime istanze e aspettative dei dipendenti, concretizzatosi grazie a un importante impegno del management e un percorso di collaborazione condiviso con Regione e sindacati”, conclude l’Amministratore unico di Abruzzo Progetti.