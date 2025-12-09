ABRUZZO PROGETTI: DI CRISTOFANO, “RETE FACILITAZIONE DIGITALE STRATEGICA, VA RESA STRUTTURALE”

L’AQUILA – “Oggi celebriamo il successo ottenuto da un progetto che ha centrato gli obiettivi di riduzione del digital divide tre mesi prima rispetto al target fissato dall’Europa, con l’Abruzzo tra le migliori regioni in Italia, ma nello stesso tempo guardiamo avanti, al prosieguo dei prossimi sei mesi, e poi alla possibilità di rendere strutturale, come ci chiedono territori e amministratori, la formazione e facilitazione nell’utilizzo di nuove tecnologie, in continua evoluzione”.

Lo ha detto Pasqualino Di Cristofano, amministratore unico di Abruzzo Progetti, in apertura del convegno di oggi a palazzo dell’Emiciclo, sede del consiglio regionale all’Aquila, “Progetto Pnrr, Rete di facilitazione digitale”.

L’occasione per tracciare un bilancio e per individuare i prossimi sviluppi dell’iniziativa “Rete di Facilitazione Digitale”, avviata ad inizio 2024, che si concluderà, con una proroga di sei mesi, a giugno 2026, finanziata con i fondi del Pnrr, messa in campo dalla Regione Abruzzo attraverso la società in house Abruzzo Progetti, che ha offerto supporto e formazione gratuita ai cittadini per l’utilizzo dei principali servizi pubblici come Spid, PagoPa, Fascicolo sanitario elettronico, Pec, Identità digitale e altri strumenti oggi fondamentali, ma che possono risultare di difficile accesso in particolare alla persone anziane e per chi non ha dimestichezza con l’informatica e le nuove tecnologie.

L’Abruzzo, grazie a questo progetto, conta oggi oltre 70 Punti digitali facili attivi su tutto il territorio regionale con l’impiego di 66 Facilitatori digitali, raggiungendo il target dei 54.000 utenti già a settembre scorso, con la quota record di 65.000 utenti prevista a fine dicembre.

Presenti tra gli altri al convegno, oltre a Di Cristofano, l’assessore regionale al Bilancio e alle Partecipate, Mario Quaglieri, il senatore e capogruppo Fdi in commissione Bilancio, Guido Liris, il presidente regionale dell’Associazione nazionale Comuni italiani (Anci) e sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, il direttore amministrativo Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, Dino Piccari e la dirigente Giovanna Di Gianfrancesco.

Presenti i sindaci di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, di Navelli, Paolo Federico, gli assessori comunali di Tortoreto Giorgio Ripani, di Lanciano Tonia Paolucci, di Campli Valentina Di Francesco, di Anversa degli Abruzzi, Diego Del Rosso e i 66 facilitatori messi in campo, assieme alle referenti di Abruzzo progetti per “Rete di Facilitazione Digitale”, Alessia Di Pietropaoli e Alessia Di Ubaldo, e la formatrice Loredana Satriano.

“I risultati raggiunti – ha proseguito Di Cristofano -, sono la dimostrazione di quanto sia importante fare rete tra istituzioni, tecnici e comunità locali. I nostri facilitatori hanno portato avanti un lavoro prezioso, diventando un ponte tra cittadini e pubblica amministrazione e le loro professionalità non saranno disperse. Il raggiungimento del target in ampio anticipo, ha reso possibile il prolungamento del progetto per i primi sei mesi del prossimo anno, ma stiamo già lavorando affinché anche per il prosieguo si possa sviluppare un’attività che ha dato riscontri importantissimi, soprattutto nelle aree interne d’Abruzzo, presso la popolazione anziana, che vive maggiormente la difficoltà all’utilizzo dei nuovi strumenti tecnologici”.

Ha detto nel suo intervento l’assessore Quaglieri: “come Regione Abruzzo stiamo investendo moltissimo per realizzare una rete digitale con connessione veloce su tutto il territorio, per avvicinare anche i servizi della pubblica amministrazione ai cittadini, e dunque è di enorme importanza far sì che i cittadini siano poi in grado di utilizzare gli strumenti tecnologici, di saper fruire effettivamente di questi servizi, attraverso appunto la formazione e all’affiancamento messo in campo da Abruzzo progetti fino ad oggi. Occorre dunque dare continuità a questa esperienza, perché le tecnologie digitali sono in continua evoluzione”.

Ha aggiunto senatore Liris, “per me è una grande soddisfazione verificare che una società regionale in passato in forte difficoltà, rappresenta ora un fiore all’occhiello, capace di vincere le sfide del Pnrr, di operare su tutto il territorio abruzzese. Il progetto ‘Rete di Facilitazione Digitale’ ha avuto un impatto prezioso, a vantaggio della pubblica amministrazione e dei cittadini e faccio le più sentite congratulazioni a tutto il management”.

Il sindaco e presidente Anci Abruzzo, Biondi, ha evidenziato che “non è stato un caso che la digitalizzazione sia stata considerata come uno degli obiettivi principali del Pnrr, nell’ottica non soltanto di rendere più efficaci e più trasparenti i processi, ma anche per aiutare concretamente i cittadini ad avere la vita più facile nei confronti della pubblica amministrazione. A maggior ragione l’iniziativa egregiamente svolta da Abruzzo progetti è stata ed è fondamentale, ed avrà i suoi effetti nel medio-lungo periodo, che è esattamente quello che si propone il Pnrr”.

La dirigente Asl Di Francesco ha ricordato che “gli sportelli presso la nostra Asl hanno avviato le attività ad aprile, e già a novembre abbiamo superato i 7.300 utenti, con una preziosissima trasmissione delle competenze alle fasce di popolazione non ancora sufficientemente alfabetizzate sulle nuove tecnologie digitali. Questo è stato fondamentale per decongestionare le file agli sportelli, per favorire la modalità on line per le prenotazioni delle visite e degli esami, per l’accesso ai risultati delle analisi, per la scelta o la revoca del medico di medicina generale. Ritengo che sia un servizio che debba andare avanti, diventare strutturale, anche per favorire l’implementazione del Fascicolo sanitario elettronico, che è un altro progetto previsto dal Pnrr altamente strategico”.