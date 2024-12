ABRUZZO PROGETTI: DI CRISTOFANO, “RETE FACILITAZIONE DIGITALE, VICINO OBIETTIVO 14.600 UTENTI”

L’AQUILA – “È un progetto di grande valore sociale e tecnologico, è chiaro l’impatto positivo che questa iniziativa sta avendo sui cittadini e sul territorio. Sono pronto a supportarlo al meglio nel prossimo anno. Annuncio anche con soddisfazione che abbiamo risolto a tempo di record gli adempimenti burocratici del passaggio di consegne e sono stati pagati i compensi a tutti i facilitatori”.

Lo ha detto Pasqualino Di Cristofano, neo amministratore di Abruzzo Progetti, società in house della Regione Abruzzo, intervenendo, nella sua prima uscita pubblica dopo la nomina, nella riunione che si è svolta ieri all’Aquila, alla presenza tra gli altri, dei facilitatori digitali della “Rete di Servizi di Facilitazione Digitale della Regione Abruzzo”.

L’incontro, oltre che per gli auguri per le imminenti festività, è stata l’occasione per fare il punto della situazione sullo stato del progetto e sugli obiettivi da raggiungere entro la fine dell’anno riguardo l’iniziativa, affidata dalla Regione ad Abruzzo Progetti e finanziata con i fondi del Pnrr, che ha l’obiettivo di offrire ai cittadini abruzzesi supporto e formazione gratuita per l’utilizzo delle nuove tecnologie e strumenti digitali, ormai indispensabili nella vita quotidiana, con un’attenzione particolare alle esigenze delle zone interne.

Attualmente, sono 43 i Punti Digitali Facili attivi con il supporto di 33 facilitatori: entro la fine dell’anno, i Punti cresceranno a 60 con una squadra di operatori ampliata a 55 facilitatori, adeguatamente formati, impegnati ad assistere cittadini di tutte le età e competenze tecnologiche. I Punti sono ospitati presso Comuni, biblioteche e Centri per l’Impiego su tutto il territorio regionale.

Tra i servizi più richiesti si confermano la prenotazione di visite CUP, il ritiro di referti online, il cambio medico di base, ma anche l’utilizzo di SPID e CIE per accedere ai servizi della pubblica amministrazione.

“Sicuramente in poco tempo conoscerò i dettagli operativi, per ora mi complimento con il gruppo che sta operando alla realizzazione del progetto, in particolare i tanti giovani che stanno lavorando con spirito di sacrificio per cogliere gli obiettivi prefissati – ha spiegato ancora il neo amministratore unico -. Per il resto, mi affido agli aggiornamenti delle coordinatrici, Alessia Pietropaoli e Alessia Di Ubaldo, per comprendere al meglio il lavoro svolto finora e programmare il futuro”.

A proposito di numeri, l’iniziativa ha superato i 13.000 utenti censiti, nonostante il ritardo nell’avvio del progetto. Con una settimana lavorativa ancora a disposizione, i facilitatori sono stati invitati a mantenere alta la motivazione e l’impegno per raggiungere l’obiettivo di 14.600 utenti entro il 31 dicembre prossimo. Le coordinatrici Pietropaoli e Di Ubaldo hanno sottolineato l’importanza delle attività in questa fase finale dell’anno. “Il superamento dei 13.000 utenti censiti è un grande risultato che ci rende orgogliose, ma non dobbiamo fermarci. Siamo vicini al traguardo e siamo certe che con l’impegno e la passione che hanno sempre contraddistinto il nostro gruppo di lavoro, lo raggiungeremo”, hanno dichiarato.