ABRUZZO PROGETTI: DOMANI SCADE TERMINE PER DOMANDE DI SELEZIONE PER PERSONALE NUMERO UNICO EMERGENZE

PESCARA – Scade alle 12 di venerdì 1° settembre il termine per presentare domanda di partecipazione all’avviso finalizzato alla selezione di personale deputato all’erogazione dei servizi legati al Numero di emergenza europea (Nue) 112.

Il bando è pubblicato sul Bura (Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo) e sul sito internet della società in house della Regione Abruzzo Progetti (www.abruzzoprogettispa.it), deputata al reclutamento e delle unità lavorative ai sensi della convenzione in essere con l’Agenzia regionale di Protezione civile. Quello del Nue sarà un servizio destinato a ottimizzare l’attività di assistenza e soccorso al cittadino: secondo una stima grazie alla sua attività è possibile ridurre del 50% le telefonate che arrivano al secondo livello, cioè agli operatori Carabinieri, Polizia, Vigili del fuoco, Soccorso sanitario, Guardia costiera che possono, quindi, concentrarsi esclusivamente sulle chiamate di effettiva e reale emergenza.

Per Abruzzo Progetti si tratta di una importante sfida, finalizzata all’attivazione di un servizio strategico per la sicurezza dei cittadini che premia l’attività alla guida della governance societaria promossa dall’Amministratore Unico, Andrea Di Biase, che ha dichiarato: “Nel corso degli ultimi due anni sono state avviate una serie di iniziative che hanno segnato un cambiamento radicale rispetto al passato, riscontrabile non solamente nel cambio di denominazione della società. Mi riferisco alla sottoscrizione dell’accordo quadro, valevole per il triennio 2022-2024, dal valore complessivo da 31,5 milioni di euro o all’acquisizione Ap del ramo d’azienda di Euroservizi spa, con conseguente salvaguardia dei posti di lavoro a rischio a causa della messa in liquidazione di quest’ultima”.

“In Ap siamo consapevoli del valore e l’importanza delle professionalità e delle competenze del capitale umano a disposizione e per questa ragione abbiamo attuato azioni finalizzate a valorizzarli e salvaguardarli, a partire dalla sottoscrizione del contratto aziendale per l’istituzione dello smart working, alla reintroduzione dei buoni pasto per il personale dipendente e alla riattivazione dei corsi di formazione per i lavoratori. Quella della gestione delle selezioni di personale che sarà impiegato con il numero unico delle emergenze 112 è un ulteriore testimonianza della strategicità di una società in cui il management sente pienamente la fiducia della proprietà, la Regione Abruzzo, che ringraziamo per il sostegno fornito nella esecuzione delle politiche di sviluppo di Abruzzo Progetti”.