ABRUZZO PROGETTI: IL 17 APRILE A PESCARA LA TERZA TAPPA DEL TOUR REGIONALE “PUNTO DIGITALE FACILE”

PESCARA – Fa tappa a Pescara il tour regionale “Punto Digitale Facile: Insieme per l’Innovazione in Abruzzo”, l’iniziativa promossa da Abruzzo Progetti S.p.A., società in house della Regione Abruzzo, e finanziata con fondi PNRR – Misura 1.7.2, con l’obiettivo di offrire supporto e formazione gratuita per lo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini, facilitando l’accesso ai servizi pubblici online.

Il terzo appuntamento è in programma giovedì 17 aprile, alle ore 11:00, presso l’Ex Aurum di Pescara.

All’evento interverranno rappresentanti delle istituzioni locali, della Regione Abruzzo e del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, oltre a Pasqualino Di Cristofano, amministratore unico di Abruzzo Progetti.

L’incontro è aperto al pubblico e rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni, facilitatori digitali, enti locali e cittadini interessati a conoscere da vicino i servizi offerti dai Punti Digitali Facili.

Sarà l’occasione per illustrare risultati raggiunti, prospettive future e l’importanza strategica del progetto, che ad oggi ha attivato 65 sportelli digitali su tutto il territorio regionale, di cui 13 nella provincia di Pescara, e ha coinvolto oltre 26.000 cittadini.

Il tour regionale si concluderà con l’ultimo appuntamento in programma a Teramo il 22 maggio.

Il progetto rientra nell’ambito della Rete di Facilitazione Digitale della Regione Abruzzo, supervisionata dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e punta a contrastare il digital divide, avvicinando le persone all’uso consapevole degli strumenti digitali e ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati.

Per informazioni: www.puntodigitalefacile.abruzzo.it – puntodigitalefacile@abruzzoprogettispa.it – +39 376 188 5001