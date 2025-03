ABRUZZO PROGETTI: IL 27 MARZO A CHIETI LA SECONDA TAPPA DEL TOUR REGIONALE “PUNTO DIGITALE FACILE”

CHIETI – Arriva a Chieti il tour regionale “Punto Digitale Facile: Insieme per l’Innovazione in Abruzzo”.

Dopo la prima tappa all’Aquila, prosegue l’iniziativa promossa da Abruzzo Progetti per conto della Regione Abruzzo e finanziata con fondi PNRR – Misura 1.7.2., finalizzata ad avvicinare i cittadini all’utilizzo virtuoso della rete.

Il secondo appuntamento è in programma giovedì 27 marzo, alle ore 11:00, al Teatro Marrucino di Chieti, con l’obiettivo di illustrare risultati, prospettive e importanza strategica di un progetto che ha già attivato 60 sportelli digitali in tutta la regione, dei quali 12 nella provincia di Chieti, e ha formato oltre 20.000 cittadini, offrendo supporto e formazione gratuita per l’utilizzo delle nuove tecnologie e l’accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione.

All’evento interverranno, tra gli altri, esponenti delle istituzioni locali, rappresentanti della Direzione Generale della Regione Abruzzo e Pasqualino Di Cristofano, amministratore unico di Abruzzo Progetti.

L’incontro è aperto al pubblico e rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni, facilitatori digitali, enti locali e cittadini interessati a scoprire di più sulla Rete di Facilitazione Digitale.

Il tour regionale proseguirà con i seguenti appuntamenti: Pescara il 17 aprile e Teramo il 22 maggio.

Per informazioni: puntodigitalefacile.abruzzo.it