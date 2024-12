ABRUZZO PROGETTI: MARIANI, “ANAC PONE FINE A QUERELLE, DI BIASE E’ INCOMPATIBILE”

L’AQUILA – “Dopo il pronunciamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che ha dichiarato la sua incompatibilità, Andrea Di Biase si è finalmente dimesso dall’incarico di Amministratore Unico di Abruzzo Progetti S.p.A., società controllata dalla Regione Abruzzo, mantenendo al momento il ruolo di Capo di Gabinetto del Sindaco Biondi al Comune dell’Aquila e di Direttore del Centro Servizi Anziani (ex Onpi), partecipata sempre del Comune de L’Aquila. Avevamo visto giusto quando, lo scorso mese di ottobre, abbiamo portato questa vicenda in Commissione Vigilanza, forti della convinzione giuridica su cui poggiavano gli articolati pareri sia del Servizio Controlli Anticorruzione della Regione che dell’Avvocatura regionale”.

Lo sottolinea il Presidente della Commissione Vigilanza Sandro Mariani.

“Malgrado nella trattazione di questo delicato punto vi fosse stata una “difesa d’ufficio” della posizione del Capo di Gabinetto del Sindaco Biondi da parte di diversi esponenti della maggioranza di centrodestra, in particolare degli aquilani, che asserivano che bisognava attendere il pronunciamento di ANAC perché i pareri degli uffici regionali non erano convincenti e che a loro avviso l’incompatibilità non sussisteva, finalmente i nodi sono venuti al pettine e quest’ultima è stata acclarata” prosegue Presidente della Vigilanza.

“Purtroppo a rimetterci, ancora una volta, sono stati i cittadini abruzzesi visto che il risultato di questo “stancheggio politico” e della scelta sbagliata di voler mantenere in sella un amministratore incompatibile (e aggiungerei anche “oberato” visti i tre incarichi), senza pieni poteri e scaduto, ha causato mesi di paralisi operativa per la società Abruzzo Progetti S.p.A., che non ha approvato il suo bilancio, e ha potuto portare avanti solo l’ordinaria amministrazione a causa di una governance di fatto ferma dallo scorso mese di luglio” conclude Sandro Mariani.

“Che dire poi di quei consiglieri di maggioranza che in Vigilanza, pur di difendere questa scelta, hanno cercato di convincerci che Di Biase non era più Capo di Gabinetto del Sindaco Biondi, mentre risulta ancora esserlo quantomeno fino a fine anno?! Ebbene, ora ANAC ha fatto piena chiarezza su questa vicenda, l’auspicio è che Abruzzo Progetti S.p.A. possa finalmente tornare a operare a pieno regime nell’interesse degli abruzzesi e che questa maggioranza la smetta di pensare solo alle poltrone”.