L’AQUILA – Pasqualino Di Cristofano, sindaco di Magliano dei Marsi (L’Aquila), è il nuovo amministratore unico di Abruzzo progetti, società in house della Regione Abruzzo.

Il presidente Marco Marsilio, nel ringraziare l’amministratore uscente Andrea Di Biase per gli ottimi risultati conseguiti con la sua gestione, ha rivolto a Di Cristofano gli auguri per l’importante impegno che lo attende e per le sfide che continueranno a vedere Abruzzo progetti in prima linea.