ABRUZZO PROGETTI: NUOVI SPORTELLI ASL TERAMO-PESCARA, “LAVORIAMO A FUTURO ‘FACILITAZIONE DIGITALE'”

L’AQUILA – È imminente l’apertura di nuovi sportelli digitali presso le Asl di Teramo e Pescara, dopo l’attivazione in quella provinciale dell’Aquila nel solco dell’obiettivo di ampliare sempre più l’offerta della facilitazione digitale nel territorio abruzzese anche oltre il dicembre di questo anno, scadenza del progetto “Rete di facilitazione Digitale”, che vede come soggetto attuatore Abruzzo Progetti S.p.A., società in house della Regione Abruzzo, nell’ambito del Pnrr: una iniziativa che ha raggiunto 38.000 utenti censiti nei 68 punti digitali già attivi.

È quanto annunciato nell’incontro operativo che si è svolto nei giorni scorsi nel Teatro della istituzione per anziani ex ONPI dell’Aquila: il meeting ha riunito per la prima volta il management del progetto con tutti i 70 facilitatori digitali della regione, “in una giornata di confronto, visione e motivazione, all’insegna della partecipazione e del futuro”.

“Dobbiamo raggiungere il più alto numero di cittadini possibile, perché la nostra Società deve contribuire a far crescere il livello di inclusione e competenza digitale della popolazione abruzzese – ha dichiarato Pasqualino Di Cristofano, amministratore unico di Abruzzo Progetti –. Il nostro obiettivo è duplice: garantire il massimo impatto sociale e costruire le condizioni per dare continuità al progetto oltre i termini previsti dal PNRR e in questo senso stiamo lavorando con la Regione Abruzzo e con il suo presidente, Marco Marsilio, che ci ha onorato di questo importante incarico”.

Durante l’incontro, il consulente legale di Abruzzo Progetti Sandro Marinelli ha illustrato le opportunità previste dal regolamento PNRR: “Il programma può essere esteso fino a giugno 2026, a condizione che venga raggiunto almeno il 55% del target entro ottobre 2025. In caso di raggiungimento anticipato del 100%, sarà possibile selezionare i punti da mantenere attivi e proseguire le attività per altri sei mesi”.

“Il digitale può contribuire a colmare deficit strutturali, ridurre i costi e migliorare la vita delle persone. Pensiamo alla telemedicina e all’accesso semplificato ai servizi pubblici online. La vera missione è questa, non è solo aprire uno sportello, ma costruire un modello di welfare digitale”, ha aggiunto Marinelli.

Particolare attenzione è stata dedicata all’obiettivo di consolidare il ruolo dei Punti Digitali Facili come strumenti strutturali di welfare digitale, capaci di ridurre le disuguaglianze di accesso ai servizi pubblici.

A questo proposito, è stato ufficializzato l’avvio prossimo di nuovi sportelli presso le ASL di Teramo e Pescara, grazie ai risultati positivi ottenuti dalla sperimentazione già attivata nella ASL dell’Aquila.

L’evento ha visto la partecipazione di Andrea Di Biase, ex amministratore unico di Abruzzo Progetti che ha fatto gli onori di casa nella sua veste di direttore dell’ex ONPI, che ha portato i suoi saluti: “Una sfida in cui inizialmente pochi hanno creduto, ma che oggi vede il nome di Abruzzo Progetti presente in tutta la regione. Vedere tutta la squadra dei 70 facilitatori abruzzesi è il nostro orgoglio”.

Le coordinatrici del progetto, Alessia Di Ubaldo e Alessia Pietropaoli, hanno illustrato le azioni in corso per il prolungamento del progetto, spiegando tra le altre cose che la Regione Abruzzo e Abruzzo Progetti stanno partecipando a bandi come il Fondo per l’Innovazione e nuove linee FESR per sostenere l’ampliamento delle attività formative e l’attivazione di nuovi servizi digitali, in particolare nell’ambito sanitario.

Loredana Satriano, responsabile della formazione dei facilitatori, ha ribadito il valore del progetto in prospettiva sanitaria: “Il digitale sanitario è la vera sfida del futuro, e questa iniziativa lo dimostra concretamente”.

Per informazioni: puntodigitalefacile@abruzzoprogettispa.it – www.puntodigitalefacile.abruzzo.it – +39 376 188 5001