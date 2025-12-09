ABRUZZO PROGETTI: OGGI ALL’AQUILA CONVEGNO SU RETE FACILITAZIONE DIGITALE, VERSO SECONDA FASE

L’AQUILA – Si tiene oggi, martedì 9 dicembre, alle ore 10, presso la sala Ipogea di Palazzo dell’Emiciclo, sede del Consiglio regionale all’Aquila, il convegno dal titolo “Progetto Pnrr, Rete di facilitazione digitale”, evento per fare il punto sulla iniziativa finanziata con i fondi del Pnrr messa in campo dalla Regione Abruzzo attraverso la società in house Abruzzo Progetti, soggetto attuatore della Rete di Facilitazione Digitale: la Rete ha offerto supporto e formazione gratuita ai cittadini per l’utilizzo dei principali servizi pubblici come Spid, PagoPa, Fascicolo sanitario elettronico, Pec, Identità digitale e altri strumenti oggi fondamentali, ma che possono risultare di difficile accesso in particolare alla persone anziane e per chi non ha dimestichezza con l’informatica e le nuove tecnologie.

L’appuntamento vedrà i saluti istituzionali da parte del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, dell’assessore regionale al Bilancio e alle Partecipate Mario Quaglieri, del direttore generale della Regione Abruzzo, Vincenzo Rivera.

A presentare i risultati l’amministratore unico, Pasqualino Di Cristofano: in programma anche le testimonianze di due dei 66 facilitatori messi in campo, Manuela Cinquegrana e Simone Di Francesco.

Proprio per gli ottimi risultati raggiunti, è stato rinnovato l’accordo di collaborazione tra la Regione e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Trasformazione Digitale, finalizzato al rafforzamento della progettualità dei “Punti Digitali Facili” nell’ambito della Misura 1.7.2 del PNRR – “Reti di facilitazione digitale” e per il quale è stato assegnato alla Regione Abruzzo un contributo pari a 783.972 euro.

La Regione Abruzzo conta oggi oltre 70 punti digitali facili attivi su tutto il territorio, nelle Asl abruzzesi e nei comuni interni, una rete che ha permesso di raggiungere oltre 64mila cittadini.