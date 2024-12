ABRUZZO PROGETTI: PUNTI DIGITALI FACILI, SUPERATI 11MILA UTENTI, “VERSO TRAGUARDO 14.600 ENTRO 2024”

L’AQUILA – Ha superato quota 11mila utenti con quasi 13mila accessi ai servizi, il progetto “Rete di Servizi di Facilitazione Digitale della Regione Abruzzo” e si avvicina al traguardo di 14.600 utenti censiti, fissato per il 2024.

Gestita da Abruzzo Progetti Spa, società in house della Regione Abruzzo, guidata dall’amministratore unico, Andrea Di Biase, e finanziata con fondi del PNRR, l’iniziativa ha l’obiettivo di offrire ai cittadini abruzzesi supporto e formazione gratuita per l’utilizzo delle nuove tecnologie e strumenti digitali, ormai indispensabili nella vita quotidiana, con un’attenzione particolare alle esigenze delle zone interne.

Attualmente, sono 43 i Punti Digitali Facili attivi con il supporto di 33 facilitatori: entro la fine dell’anno, i Punti cresceranno a 60 con una squadra di operatori ampliata a 55 facilitatori, adeguatamente formati, impegnati ad assistere cittadini di tutte le età e competenze tecnologiche. I Punti sono ospitati presso Comuni, biblioteche e Centri per l’Impiego su tutto il territorio regionale.

“Grazie al costante e determinante supporto della Direzione Generale della Regione Abruzzo – spiegano le coordinatrici del progetto, Alessia Di Ubaldo e Alessia Pietropaoli -, stiamo recuperando il ritardo iniziale e siamo vicini alla meta. La Rete sta crescendo rapidamente poiché risponde a bisogni concreti e diversificati. Non solo stiamo colmando il divario tecnologico, ma le attività stanno dimostrando che il digitale può davvero semplificare la vita quotidiana dei cittadini”,spiegano ancora.

In tal senso, c’è la conferma di un andamento chiaro fin dalla partenza del progetto: tra i cittadini con meno dimestichezza con le tecnologie, soprattutto anziani, “assistiti” nei 43 “punti digitali facili” in funzione nel territorio regionale, i servizi di supporto più richiesti ed apprezzati sono quelli delle prenotazioni delle visite al CUP, il ritiro di referti online e il cambio medico di base, ma anche utilizzo dello SPID e della CIE per accedere ai servizi della pubblica amministrazione.

“Oltre a migliorare l’accesso ai servizi digitali, i Punti Facili stanno rafforzando il legame tra cittadini e istituzioni, offrendo soluzioni pratiche e concrete” concludono le coordinatrici.