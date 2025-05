ABRUZZO PROGETTI; “PUNTO DIGITALE FACILE”, OGGI A TERAMO ULTIMA TAPPA

TERAMO – Si svolge a Teramo, alle ore 11, presso la Biblioteca “Melchiorre Delfico”, l’evento conclusivo del tour regionale “Punto Digitale Facile: Insieme per l’Innovazione in Abruzzo”.

Il tour ha attraversato tutte e quattro le province abruzzesi per promuovere la Rete di Facilitazione Digitale, il progetto della Regione Abruzzo, finanziato con fondi PNRR – Misura 1.7.2 e attuato da Abruzzo Progetti S.p.A., società in house dell’Ente regionale. L’iniziativa offre supporto e formazione gratuita ai cittadini per l’utilizzo dei principali servizi digitali pubblici come Spid, pagoPA, Fascicolo Sanitario Elettronico, Pec e identità digitale.

La Rete ha raggiunto i target imposti dal progetto e conta oggi 69 Punti Digitali Facili attivi su tutto il territorio regionale e ha già raggiunto 34.000 utenti censiti. Nella sola provincia di Teramo sono attivi 13 sportelli, che rappresentano un presidio concreto per l’inclusione digitale nei territori.

All’incontro interverranno Pasqualino Di Cristofano, amministratore unico di Abruzzo Progetti, Anna Ferracuti, digital skills expert e Luca Artesi, recovery plan execution expert, entrambi membri del Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il consigliere regionale, Marilena Rossi, il responsabile della Biblioteca regionale “Melchiorre Delfico” di Teramo, Dimitri Bosi, il dirigente della Direzione Generale della Regione Abruzzo Paola Losito e il vicesindaco del Comune di Teramo, Stefania Di Padova.

L’evento è aperto al pubblico: sono invitati facilitatori digitali, amministratori locali, enti e cittadini interessati a conoscere e approfondire i servizi offerti dalla Rete. Per informazioni: www.puntodigitalefacile.abruzzo.it puntodigitalefacile@abruzzoprogettispa.it ‪+39 376 188 5001.