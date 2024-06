L’AQUILA – Migliorare le competenze digitali dei cittadini e supportarli nell’utilizzo delle tecnologie essenziali per la vita quotidiana.

Questo l’importante obiettivo della “Rete di servizi di facilitazione digitale Regione Abruzzo”, un’iniziativa finanziata con fondi europei Pnrr , promossa e attuata dalla Regione e realizzata dal personale appositamente individuato di Abruzzo Progetti S.p.A, società in house della stessa Regione Abruzzo.

Il progetto prevede l’attivazione di oltre 70 sedi “Punto Digitale Facile”, dislocate in tutte le quattro province abruzzesi. Dopo le selezioni sono in fase di formazione 20 “facilitatori digitali”, che sono pronti a cominciare il lavoro in seguito alla firma dei contratti e il primo step operativo avvenuto ieri nella sede dell’Aquila alla presenza dei vertici della Spa pubblica guidata dall’amministratore unico, Andrea Di Biase.

“Siamo davvero molto soddisfatti di poter mettere in campo una sfida importante tra l’altro molto attesa dalla gente, in tal senso ringraziamo la Regione Abruzzo e il presidente, Marco Marsilio, nonché il direttore generale, Antonio Sorgi, e la sua struttura, per averci dato fiducia in questo progetto che rientra nel Pnrr. Questi centri offriranno assistenza pratica per l’uso di servizi digitali come SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), posta elettronica, pagamenti alla Pubblica Amministrazione e molto altro – spiega l’amministratore unico di Abruzzo Progetti, Di Biase -. Inoltre, per garantire un supporto efficace, sono in fase di formazione 20 facilitatori digitali, professionisti pronti a intervenire in maniera accessibile, inclusiva e gratuita, aiutando i cittadini ad affrontare le sfide digitali quotidiane e a cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie”.

A breve sul sito web https://www.abruzzoprogettispa.it/ gli interessati potranno trovare il “Punto Digitale Facile” attivo più vicino e potranno avere maggiori informazioni sui servizi offerti.