ABRUZZO PROTAGONISTA AL MERANO WINE FESTIVAL. VITICOLTURA SOSTENIBILE MODELLO NAZIONALE

CHIETI – L’Abruzzo, “regione green”, che può vantare tre parchi nazionali, un parco regionale e ben 26 riserve regionali, protagonista della trentunesima edizione del Merano Wine Festival, il salotto buono del vino europeo in programma dal 4 all’8 novembre, nella splendida città trentina.

Parola d’ordine dell’edizione è “green”, unendo l’arte, la tradizione e un approccio etico a tutto ciò che gira attorno al vino. Insieme ai migliori prodotti vino e culinaria selezionati durante l’anno da The WineHunter che, come ogni anno, entreranno in scena tra le sale del Kurhaus e la Gourmet Arena, (suddivisi in due tranche espositive come lo sorso anno), troveranno spazio in un programma molto fitto anche 7 talks, 16 masterclass, 2 presentazioni di libri e la “Red Wave”.

A coronare il tutto le oltre 330 etichette presenti nella The WineHunter Area, la selezione speciale del The Wine Hunter, il patron della manifestazione Helmut Köcher.

L’Abruzzo sarà protagonista con numerose aziende del mondo vitivinicolo e dell’agrifood.

Il 4 novembre avrà luogo una tavola rotonda finalizzata alla presentazione del progetto “Abruzzo Sostenibile” in cui è prevista anche la presenza di prestigiosi ospiti internazionali.

In serata è prevista anche una cena di gala, – con prodotti esclusivamente abruzzesi – realizzata dai cuochi e chef stellati provenienti dall’Abruzzo, coadiuvati dai ragazzi delle quattro scuole alberghiere della regione.

Sabato 5 novembre, è in programma una tavola rotonda sul tema della sicurezza alimentare e del discusso “nutriscore”, mentre, a fine mattinata, il Teatro Puccini di Merano ospiterà degustazioni incentrate su prodotti rigorosamente abruzzesi.

Infine, tutti giorni, dal 4 al 7 novembre, nell’area food dell’Abruzzo saranno diversi show cooking ad animare la presentazione e la degustazione dei prodotti provenienti dalle diverse aree dell’Abruzzo.

Ad aprire il festival sarà il Summit Respiro e grido della terra, il 4 e 5 novembre: sei incontri, gruppi di analisi e approfondimento che affronteranno il tema dell’acqua, grande emergenza mondiale, ma anche l’innovazione alimentare, le nuove tecnologie in ringa e la possibilità di rendere green e realmente a impatto 0 tutta la filiera vitivinicola.

Tra le discussioni alcuni case history (uno su tutti Abruzzo sostenibile) e la redazione di un manifesto che, firmato da opinion leader e stakeholders, verrà poi consegnato al nuovo Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Focus sulla sostenibilità anche attraverso i modelli messi in pratica da Campania e Georgia e con l’ormai consolidato appuntamento Naturae et Purae (dal 4 al 7 novembre), fortemente ideato e voluto ideato da Helmuth Köcher e dal giornalista Angelo Carrillo.

Grandissima e istituzionale novità quest’anno la presenza di Confragicoltura che con le sue aziende presidierà uno spazio espositivo allestito nell’Arena Gourmet’s, area riservata a istituzioni, agroalimentare e consorzi di tutela vini. Il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, sarà inoltre relatore al summit, dove porterà la sua esperienza e il suo impegno.

Un omaggio alla manifestazione stessa e alla viticoltura in Alto Adige è ritratto nel cortometraggio firmato da Carlo Guttaduro, che narra le origini del MWF in un docu-film che verrà presentato nel Teatro Puccini il 4 novembre alle ore 18:30.

Tante le iniziative legate al mondo della creatività: la partnership con Merano Arte, che ospita un’anteprima di Merano WineFestival in collaborazione con Casabella “New Italian Wineries and Architecture” il 28 ottobre e la presentazione di due libri quali “Il Bicchiere d’Argento” a cura di Cucchiaio d’Argento e in collaborazione con Luca Gardini e “I Vini del Cuore”. E ancora una panoramica sulle anfore Georgiane “Terracruda” (domenica 6) e l’arte della mixology con Itinerari Miscelati (martedì 8).

Due le sedi principali della manifestazione.

All’interno del Kurahus, la sala delle terme dell’Imperatrice Sissi, verrà ospitata la selezione Wine Italia, The WineHunter Selection Area, Wine internazionale e Catwalk Champagne. L’oramai storica Gourmet Arena rimane torna a ospitare “Food – Spirits – Beer”, con due aree regionali: alla Territorium & Consortium Campania si affianca quest’anno il format dedicato all’Abruzzo.

Grande novità, che prenderà sede in un ampliamento di questa area, l’inaugurazione della Buyer & Financial Area; organizzata dal MWF e da 5 Hats, dal settore lusso, sarà l’area (di cui si sentiva la necessità da parte dei produttori), dove si potranno organizzare incontri B2B.

Incontri d’affari che potranno essere organizzati anche presso la Buyers Room, dove il Festival ha organizzato più di 150 appuntamenti.