L’AQUILA – L’Abruzzo, esempio concreto di come si possa ripartire con coraggio e lungimiranza anche dopo le avversità, protagonista della seconda edizione degli Healthcare Awards, un riconoscimento che valorizza istituzioni, professionisti e aziende che si sono distinti per il loro impegno nel campo della salute.

Quest’anno i premiati saranno per la categoria “Healthcare Policy Award” il senatore aquilano Guido Quintino Liris, capogruppo FdI in Commissione Bilancio, per il “Premio Sanità del Futuro” Americo Cicchetti, direttore generale della Programmazione Sanitaria del

Ministero della Salute, per il “Premio Avanguardia della Ricerca” Antonella Santuccione Chadha, fondatrice Women’s Brain Foundation. E ancora le realtà del comparto farmaceutico Incyte, Johnson & Johnson Innovative Medicine, Novartis Italia e Sanofi.

L’evento, promosso dalle testate Healthcare Policy e Formiche, si terrà domani lunedì 14 aprile presso Palazzo dell’Emiciclo, sede del Consiglio regionale all’Aquila, a partire dalle 11.

“Un riconoscimento che mi rende particolarmente orgoglioso – spiega il senatore Liris, dirigente medico in aspettativa della Asl aquilana, premiato “per il suo impegno politico e istituzionale a favore della salute nei territori, con particolare attenzione all’Abruzzo” – Così come mi rende profondamente fiero poter ospitare questa importante manifestazione in Abruzzo, una terra che dalle ferite profonde di eventi drammatici, come il terremoto, ha saputo trarre nuova forza, avviando un processo di ricostruzione che ha visto proprio nella sanità uno dei settori più importanti”.

Interverranno Fausta Bergamotto, sottosegretaria di Stato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila

Il rettore dell’Università dell’Aquila Edoardo Alesse consegnerà i premi “Valore della Ricerca” a Incyte e “Dalla parte dei Pazienti” e Johnson & Johnson Innovative Medicine. Il presidente dell’Ordine dei medici della Provincia dell’Aquila Alessandro Grimaldi consegnerà i “Medicina d’Iniziativa” a Novartis Italia e “Innovazione e Territorio” a Sanofi. Modera Alessandra Micelli, direttore Healthcare Policy e condirettore Formiche.

Gli Healthcare Awards, nati nel 2024, su iniziativa di Healthcare Policy e Formiche, racconta e celebra quest’anno l’Abruzzo, dove medici, operatori sanitari e aziende del farmaco hanno iniziato a ricostruire sin dal “giorno zero”, con uno spirito resiliente e una visione orientata al futuro.

Nel 2024, la prima edizione ha visto protagonista la Puglia, con il riconoscimento conferito a figure istituzionali di primo piano come il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato e l’allora ministro per gli Affari europei, oggi vicepresidente della Commissione europea, Raffaele Fitto.

Come ha spiegato il direttore di Healthcare Policy e condirettore di Formiche Alessandra Maria Claudia Micelli: “Non si tratta di una semplice premiazione, ma di una narrazione che ogni anno si arricchisce di volti, territori e progetti capaci di trasformare la salute pubblica in un patrimonio collettivo più solido e lungimirante. Alla base del progetto c’è la volontà di identificare, di volta in volta, un territorio simbolo in cui si genera valore per la salute: un luogo che racconti, attraverso le sue esperienze e i suoi protagonisti, come si possa innovare, costruire e prendersi cura”.