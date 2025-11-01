ABRUZZO QUARTA REGIONE PER CRESCITA PIL: MARSILIO, “ABBIAMO DATO FIDUCIA AD IMPRESE”

L’AQUILA – “L’autorevole Ufficio Studi della CGIA pubblica un rapporto sulla crescita del PIL dal 2019 a oggi, analizzando il lungo periodo che parte da prima del Covid. In questo studio, l’Abruzzo si colloca al quarto posto, con una crescita del PIL reale dell’8,1%, dietro Sicilia, Lombardia e Puglia. A trainare la crescita, soprattutto la provincia di Teramo con oltre il 12%, quinta provincia assoluta in Italia”.

Per il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, “il periodo analizzato – scrive in una nota – coincide integralmente con il nostro mandato alla guida della Regione, nel quale abbiamo cercato di dare fiducia alle imprese, mostrandoci aperti e attrattivi per gli investimenti. Politiche economiche pro-attive e capaci di stimolare la crescita”.

“I risultati non sono un caso, e sono la migliore risposta possibile a chi continua a negare l’evidenza: anche nelle scorse settimane e mesi, i dati pubblicati da Istat, Unioncamere e altri centri studi indipendenti, relativi alle esportazioni, alla crescita del valore aggiunto, all’agricoltura, ai dati dell’occupazione mostravano un quadro coerente di crescita economica e di sviluppo. Continueremo a lavorare con ancora maggior convinzione lungo questa strada, confortati dalla bontà dei risultati”, conclude Marsilio.