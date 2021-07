ABRUZZO REGIONE BENESSERE: A VINCERE CONCORSO PER LOGO PROGETTO 27ENNE GRAFICO CAMPANO

PESCARA – È Pietro Senatore, 27 grafico di Cava de’ Tirreni (Salerno), il vincitore del concorso di idee per la realizzazione del logo di “Abruzzo regione del benessere”, progetto multidisciplinare al centro della politica regionale volto a valorizzare, tutelare e promuovere il Benessere dei cittadini abruzzesi sotto il profilo culturale, ambientale, alimentare e salutare.

Il logo è stato scelto al termine di una selezione tra 70 valide proposte grafiche, arrivate a seguito del concorso di idee lanciato dall’Agenzia regionale per la tutela ambientale (Arta), da parte di una giuria composta da professori dell’Accademia delle belle Arti dell’Aquila, specializzati nel design.

A presentare il logo in conferenza stampa oggi nella sede dell’Arta a Pescara, Maurizio Dionisio, direttore dell’Agenzia, soggetto attuatore del progetto, in partnership con l’Università di Teramo, il vice presidente della Regione Abruzzo con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, l’assessore regionale alla Formazione, Pietro Quaresimale e l’assessore regionale all’Ambiente, Nicola Campitelli, il capogruppo della Lega in consiglio regionale, Vincenzo D’Incecco.

