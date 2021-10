ABRUZZO REGIONE BENESSERE AD ECOMONDO: DIONISIO, “ESTENDERE MODELLO A TUTTE AGENZIE AMBIENTALI”

PESCARA – “Ci siamo domandati ma qual è il vero motivo del flusso turistico che ha riguardato in maniera rilevante la nostra regione. La risposta è la percezione che i terzi hanno della nostra regione di un luogo pulito, sano, dove si mangia bene dove c’è un ottima qualità dell’aria e anche delle acque, un luogo dove la qualità della vita normalmente intesa e elevato. Abruzzo regione del benessere vuole essere il volano, l’amplificatore di questa tendenza di questa caratterizzazione del nostro territorio regionale come il luogo della eccellenza nella vita. Ecco perché è importante essere all’Ecomondo di Rimini, anche con la finalità di illustrare ed estendere questa innovativa progettualità anche a tutte le altre agenzie, al sistema nazionale per la protezione dell’ambiente, l’Snpa”.

Così in diretta streaming a Maurizio Dionisio, direttore generale dell’Arta, l’Agenzia regionale tutela ambientale, soggetto attuatore con la con la partnership dell’Università di Teramo del progetto multidisciplinare “Abruzzo regione del Benessere”, protagonista ad Ecomondo, l’evento di riferimento in Europa per l’innovazione in ambito ecologico e per i nuovi modelli di economia circolare e rigenerativa che si terrà presso il quartiere fieristico di Rimini dal 26 al 29 ottobre prossimi.