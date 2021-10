ABRUZZO REGIONE BENESSERE ALL’ECOMONDO RIMINI, INTERVISTA A DIRETTORE TECNICO ARTA GIUSTI, DIRETTA

PESCARA – Il progetto “Abruzzo regione del Benessere” sarà protagonista ad Ecomondo, l’evento di riferimento in Europa per l’innovazione in ambito ecologico e per i nuovi modelli di economia circolare e rigenerativa che si terrà presso il quartiere fieristico di Rimini dal 26 al 29 ottobre prossimi.

Ne parliamo in diretta streaming alle ore 11.30 con Massimo Giusti, direttore tecnico dell’Arta, l’Agenzia regionale tutela ambientale, soggetto attuatore del progetto, con la con la partnership dell’Università di Teramo.