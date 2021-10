ABRUZZO REGIONE DEL BENESSERE AD ECOMONDO DI RIMINI: LA DIRETTA DALLO SPAZIO ESPOSITIVO DELL’ARTA

PESCARA – Il benessere come carattere identificativo dell’Abruzzo, in tutte le sue declinazioni, come strategia multidisciplinare a beneficio dei cittadini, della loro qualità della vita, della crescita economica sostenibile, della competitività in ambito turistico, protagonista ad Ecomondo di Rimini, l’evento di riferimento in Europa per l’innovazione in ambito ecologico e per i nuovi modelli di economia circolare e rigenerativa che si tiene presso il quartiere fieristico di Rimini fino a venerdì 29 ottobre.

Questo il senso dello spazio espositivo dell’Agenzia regionale tutela ambientale, soggetto attuatore con la partnership dell’Università di Teramo del progetto multidisciplinare al centro delle politiche regionali. Abruzzoweb segue l’evento attraverso le dirette video a cura della stessa Arta, con interviste e approfondimenti.

INTERVISTA AL DIRETTORE MAURIZIO DIONISIO