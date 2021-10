ABRUZZO REGIONE DEL BENESSERE AD ECOMONDO: DIONISIO, “PRESTO LABORATORIO MOBILE ARTA”

L’AQUILA – “Disponiamo già di tre efficientissimi laboratori, a L’Aquila, Pescara e Teramo, presto ci doteremo di un quarto, questa volta mobile, attrezzato con tutte le migliori tecnologie per effettuare analisi tempestive in loco, dotato anche di drone. Una rivoluzione per la qualità del nostro servizio, con interessanti sviluppi in tema di educazione ambientale e della formazione”.

Ad annunciarlo Maurizio Dionisio, direttore generale dell’Agenzia regionale tutela ambientale (Arta), nello spazio espositivo ad Ecomondo di Rimini, l’evento di riferimento in Europa per l’innovazione in ambito ecologico e per i nuovi modelli di economia circolare e rigenerativa che si tiene presso il quartiere fieristico di Rimini fino a venerdì 29 ottobre. Centrale nella presenza dell’Arta il progetto di cui è soggetto attuatore, Abruzzo regione del benessere, strategia multidisciplinare a beneficio dei cittadini, della loro qualità della vita, della crescita economica sostenibile, della competitività in ambito turistico.

“L’obiettivo della nostra partecipazione ad Ecomondo è quello d esternalizzare, far conoscere un progetto multidisciplinare e innovativo come Abruzzo regione del Benessere – conferma Dionisio -, che per l’agenzia che dirigo rappresenta un nuovo modo di fare tutela ambientale, come dispensatrice di servizi complessi, oltre l’attività laboratoristica”.

Tornando al laboratorio mobile, spiega Dionisio: “questa estate ci siamo resi conto che a seguito dei numerosi incendi che hanno funestato la regione, sindaci e cittadini ci chiedevano una immediata rilevazione delle sostanze originate dalle combustione, e la tempestività della nostra presenza, per captare campioni d’aria e dei potenziali sostanze inquinanti. Con un mezzo mobile questo sarà possibile”