ABRUZZO REGIONE DEL BENESSERE: GIOVEDÌ A PESCARA CONFERENZA STAMPA PER PRESENTARE LOGO PROGETTO

PESCARA – Il direttore generale dell’Agenzia regionale per la tutela ambientale (Arta), Maurizio Dionisio, ha convocato per giovedì primo luglio alle ore 11, nella sede di Arta Abruzzo, a Pescara, in via Guglielmo Marconi, 49, una conferenza stampa per presentare il logo “Abruzzo regione del benessere”, scelto al termine di una selezione tra 70 valide proposte grafiche, arrivate a seguito del concorso di idee lanciato dalla stessa Arta.

Nel corso dell’incontro con i media saranno illustrati anche altri aspetti legati al progetto Abruzzo regione del Benessere”, di cui Arta è soggetto attuatore e l’Università di Teramo partner istituzionale.

Saranno presenti oltre al vincitore del concorso e lo stesso avvocato Dionisio. il vice presidente della Regione Abruzzo con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, l’assessore regionale alla Formazione, Pietro Quaresimale e l’assessore regionale all’Ambiente, Nicola Campitelli.

La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook di Arta Abruzzo: https://www.facebook.com/artaabruzzo/

“Abruzzo regione del Benessere” è uno dei progetti centrali nell’azione del governo regionale che si svilupperà attraverso una pluralità di azioni volte al miglioramento della qualità della vita della comunità e dei cittadini a livello regionale, dalla prevenzione sanitaria all’educazione alimentare, passando per la qualità ambientale, la riqualificazione del territorio a rischio marginalizzazione economica e demografica, per arrivare ad un nuovo brand turistico, basato sull’esperienzialità, la valorizzazione delle tipicità storico-culturali.