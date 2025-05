ABRUZZO REGIONE DEL BENESSERE: RIAPRE BANDO CERTIFICAZIONE, “SI ALZANO STANDARD STRUTTURE RICETTIVE”

PESCARA – Verrà riaperto il bando per la certificazione di Abruzzo Regione del Benessere.

Lo ha annunciato ieri il direttore tecnico dell’Arpa Abruzzo, Massimo Giusti, nel corso del convegno “Sostenibilità, benessere e qualità del turismo: il percorso di certificazione”, che si è svolto ieri all’interno del Salone Nautico del Medio Adriatico Sottocosta.

All’iniziativa hanno partecipato i titolari delle strutture ricettive e di ristorazione e gli stakeholder interessati a intraprendere il percorso della certificazione stabilita dal disciplinare regionale del 2024.

La riapertura del bando regionale – si legge in una nota – permetterà, alla fine di un percorso, la consegna dell’ambito riconoscimento conferito dall’agenzia ambientale, nella veste di soggetto attuatore del progetto multidisciplinare, alle strutture che mostreranno capacità nella valorizzazione della qualità del servizio offerto in un’ottica di efficientamento energetico e di sostenibilità.

“Il progetto offre la possibilità a tutto il territorio regionale di innalzare gli standard di qualità e sostenibilità ambientale delle strutture ricettive e ristorative abruzzesi – ha dichiarato il direttore dell’Arpa, Giusti -. Abruzzo Regione del Benessere rappresenta un tassello importante nella costruzione di un’offerta turistica sempre più competitiva e nella valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico e culturale abruzzese. Per questo motivo verrà riaperto il bando regionale. La certificazione e la promozione della salute e del benessere per uno sviluppo sostenibile si sviluppano con obiettivi interni volti a conservare e migliorare la qualità della vita in Abruzzo e, di conseguenza, a tutelare la salute e il benessere degli abruzzesi con obiettivi esterni volti a valorizzare e promuovere la regione come modello di benessere, attraverso la creazione del brand Abruzzo Regione del Benessere, in grado di caratterizzare al meglio e di rendere immediatamente riconoscibile il modello di benessere della regione stessa”.

Al convegno, moderato da Alessandra Relmi, hanno portato il loro saluto il presidente della Camera di Commercio Chieti-Pescara Gennaro Strever, che si è detto “soddisfatto di aver ospitato un evento così importante sulla valorizzazione del patrimonio regionale in tutte le sue sfaccettature e che guarda al futuro della Regione”, e il direttore generale dell’Arpa Maurizio Dionisio, che ha sottolineato “l’aumento delle affluenze turistiche in Abruzzo per la qualità dell’ambiente e la genuinità del territorio e di come la certificazione diventerà una medaglia da inserire agli ingressi delle strutture dopo un’attenta supervisione dei tecnici Arpa”.

Il sottosegretario regionale, con delega al Turismo, Daniele D’Amario ha spiegato, poi, “l’importanza del progetto Abruzzo Regione del Benessere, nato con una legge regionale e apprezzato dagli abruzzesi e di come la certificazione sia utile per dare maggiore sicurezza e affidabilità ai turisti, in un momento storico in cui la sostenibilità è un valore determinante in regioni come l’Abruzzo, nella quale convivono industrie, parchi nazionali, costa e montagna con borghi meravigliosi”.

Massimo Desiati, coordinatore del progetto Abruzzo Regione del Benessere, nel suo intervento ha evidenziato quanto “il progetto sia una strategia espressa in una norma di legge della Regione Abruzzo con cui si dà corpo all’idea che il territorio abruzzese rappresenti un esempio di benessere diffuso. Il percorso – ha proseguito Desiati – intende tutelare, valorizzare e promuovere il benessere degli abruzzesi sotto il profilo fisico, alimentare, culturale e ambientale, ponendo l’attenzione sulla qualità della vita”.

Desiati, inoltre, ha ricordato come “il terzo posto, a livello nazionale, di Pescara per il miglior clima, secondo i risultati di “Indice del clima 2025″ pubblicati da Il Sole 24 Ore sia una garanzia di benessere, motivo per cui le persone scelgono l’Abruzzo per trascorrere le loro vacanze. Per rendere efficiente il progetto però va percorsa una vera e propria educazione al benessere, per la crescita della popolazione abruzzese, con particolare riguardo verso i giovani”. Desiati ha concluso, precisando oggi “l’importanza della certificazione di sostenibilità per le imprese abruzzesi destinate all’accoglienza turistica e alla ristorazione”.

Efficaci gli interventi degli ospiti del convegno Lidia Marongiu, consulente di strategia per il turismo, e Stefano Ravelli, destination manager, che hanno illustrato le best practices più significative in termini di turismo sostenibile attuate in altre regioni italiane, in particolare Romagna e Trentino.

I loro interventi hanno destato notevole interesse in termini di turismo esperienziale e turismo sostenibile. Marongiu ha parlato anche dell’importanza della comunicazione “per aumentare il coinvolgimento del viaggiatore, stimolare la partecipazione e rendere memorabile l’esperienza di viaggio”. Inoltre, ha illustrato alcuni dati 2025 del circuito Visa: il 75% dei viaggiatori si lascia ispirare dai contenuti condivisi sui social media e l’83% degli utenti Tik Tok, fra i 25 e i 44 anni, considera i contenuti di viaggio tra i 5 preferiti. Ravelli ha evidenziato come la “sostenibilità è porre attenzione all’ambiente ma contestualmente avere una visione integrata che lo metta in relazione con gli aspetti sociali, culturali ed economici di un territorio avendo chiaro chi si debba occupare della governance”.

Il convegno si è concluso con l’intervento della giornalista teramana di Rai News, Laura Aprati.