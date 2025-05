ABRUZZO REGIONE DEL BENESSERE: SOSTENIBILITA’ E QUALITA’ DEL TURISMO, CONVEGNO A PESCARA

PESCARA – Dopo la consegna delle prime certificazioni alla Bit di Milano il progetto “Abruzzo Regione del Benessere” prosegue con il convegno “Sostenibilità, benessere e qualità del turismo: il percorso di certificazione” all’interno del Salone Nautico del Medio Adriatico Sottocosta.

L’evento si svolgerà domenica 11 maggio dalle 9,30 al Padiglione Becci del Porto Turistico Marina di Pescara, ed è rivolto alle strutture ricettive e di ristorazione e a tutti gli stakeholder che vogliono intraprendere il percorso della certificazione stabilita dal disciplinare regionale del 2024.

“Abruzzo Regione del Benessere”, viene spiegato in una nota, è un progetto attuato da Arpa Abruzzo volto innanzitutto al miglioramento della qualità della vita delle comunità locali. Inoltre, attraverso l’attribuzione del marchio di riconoscimento per le strutture ricettive e della ristorazione che mostrano attenzione verso l’ambiente e verso la qualità del servizio, si valorizzano le specificità e le bellezze naturali del territorio, in chiave sostenibile.

Nell’incontro di domenica 11 maggio, dopo i saluti istituzionali del direttore generale dell’Arpa Abruzzo Maurizio Dionisio, del direttore tecnico dell’Arpa Abruzzo Massimo Giusti e del sottosegretario della Giunta regionale con delega al Turismo Daniele D’Amario, si entrerà nel vivo con l’intervento “Il territorio abruzzese da valorizzare: il progetto Abruzzo Regione del Benessere” del coordinatore del progetto Abruzzo Regione del Benessere Massimo Desiati.

Di seguito Lidia Marongiu, consulente di strategia per il turismo e Stefano Ravelli, destination manager, illustreranno le best practices più significative in termini di turismo sostenibile attuate in altre regioni italiane, in particolare Romagna e Trentino. Seguirà una tavola rotonda con la giornalista abruzzese di Rai News Laura Aprati. Il convegno verrà moderato da Alessandra Relmi.