ABRUZZO ROSSO PER UN GIORNO CONFCOMMERCIO PESCARA: “SURREALE BALLETTO POLITICO SU PELLE NEGOZIANTI”

PESCARA – “Quello che abbiamo visto in questi giorni è un surreale balletto della politica che si è consumato sulla pelle dei commercianti. Questo incredibile stop and go che ha riportato in zona rossa la nostra regione per un giorno produce solo gravi danni alle attività economiche e disorientamento nei consumatori. Lo scontro istituzionale in atto non viene compreso dai cittadini e dai titolari delle attività che vogliono solo lavorare e meritano maggior rispetto dalla politica che catapulta loro decisioni dell’ultim’ora prese a tarda serata senza possibilità di programmare nulla”.

A scriverlo in una nota il presidente di Confcommercio Pescara, Riccardo Padovano.

“Occorre assolutamente che questa frattura si ricomponga e che si possano trovare soluzioni condivise per riportare l’Abruzzo in zona gialla prima di Natale. Gli indicatori sanitari sono già favorevoli al riguardo”, dice.

“Non possiamo permetterci di essere l’unica regione ancora in zona arancione sotto Natale con tutta la filiera della ristorazione, dei pubblici esercizi e dell’agroalimentare ferma in un periodo così importante per loro”, conclude

