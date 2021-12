ABRUZZO SENZA BARRIERE: AD ANCARANO LO SPETTACOLO DI BENEFICENZA A RIVEDER LE STELLE, LA DIRETTA

ANCARANO – Diretta streaming alle ore 17.00 dello spettacolo di beneficenza “A riveder le stelle”, su Abruzzoweb e sulla pagina dell’Associazione Agave: https://www.facebook.com/AGAVE-10859251129621, dalla sala auditorium di Ancarano, in provincia di Teramo. Evento nel nome del sommo poeta Dante e della sua Divina commedia, in occasione del 700° anniversario della morte. Una rivisitazione in chiave contemporanea in particolare dell’Inferno, sorprendentemente attuale nella sua descrizione di sentimenti e peccati umani, con letture, coreografie e suggestivi movimenti musicali. Primo dei tre del progetto “Abruzzo senza Barriere”, finanziato dalla Regione Abruzzo, su iniziativa dell’assessore alle politiche sociali, Pietro Quaresimale, e il capofila Agave per un futuro diverso onlus, associazione con sede a Sant’Egidio alla Vibrata, costituita da una trentina di famiglie di ragazzi disabili fisici e mentali della provincia teramana. Realtà che opera dal 2007 fondata da Gino Natoni, e di cui è presidente Loredana Fanini, sul fronte dell’inserimento lavorativo e sociale, la formazione, la socializzazione, l’autonomia, con particolare attenzione alla terapeutica artistica.

Lo spettacolo “A rivedere le stelle” nasce da una idea di Gianni Gebbia, dell’associazione Movimento adulti scout cattolici italiani (Masci) Teramo 2, attiva nel campo del volontariato da oltre 20 anni, e partner di Abruzzo senza Barriere.

L’accesso sarà gratuito e la raccolta fondi sarà devoluta all’associazione per le sue attività, come i laboratori di teatro, di arte, di multimedialità, un laboratorio radiofonico e quello di autonomia, grazie al quale le persone disabili imparano a muoversi sul territorio, utilizzando ad esempio i mezzi pubblici o andando a fare la spesa, trascorrendo weekend senza i genitori.