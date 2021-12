ABRUZZO SENZA BARRIERE: INAUGURAZIONE MOSTRA ANNUNZIATA SCIPIONE A SANT’OMERO, LA DIRETTA

SANT’OMERO – Diretta streaming di Abruzzoweb a partire dalle ore 17, dell’inaugurazione a Villa Corallo a Sant’Omero (Teramo) della mostra “L’arte della vita senza barriere”, dedicata alla grande pittrice e scultric Annunziata Scipione, scomparsa nel 2018 e nata a Camerale di Tossicia, (Teramo), contadina autodidatta, divenuta una delle maggiori esponenti della corrente pittorica naïf in Italia.

L’iniziativa rappresenta la seconda tappa del progetto “Abruzzo senza barriere” finanziato dalla Regione Abruzzo, su iniziativa dell’assessorato alle Politiche sociali, e con capofila Agave per un futuro diverso onlus, realtà che opera dal 2007 fondata da Gino Natoni, e di cui è presidente Loredana Fanini, sul fronte della disabilità fisica e mentale.

L’evento avrà come finalità la raccolta fondi i a favore dei progetti di Agave, che coinvolgono attualmente trenta persone diversamente abili e le loro famiglie, in laboratori di teatro, di arte, di multimedialità, radiofonici, e in percorsi di autonomia, grazie ai quali i ragazzi imparano a muoversi sul territorio, utilizzando ad esempio i mezzi pubblici o andando a fare la spesa, trascorrendo weekend senza i genitori.