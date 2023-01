ABRUZZO SENZA NEVE: DRAMMATICA SITUAZIONE STAZIONI SCIISTICHE, A BREVE INCONTRO CON MINISTERO

L’AQUILA – È drammatica la situazione nelle stazioni sciistiche abruzzesi che fanno i conti con la mancanza di neve. Per gli imprenditori e gli operatori turistici il rischio è quello di vedere la stagione saltare.

Molte le disdette arrivate nei giorni delle feste a causa della mancanza di neve. L’assessore regionale al Turismo Daniele D’Amario si è attivato già per le prime azioni da mettere in campo: “Noi a dire il vero in Abruzzo eravamo partiti con ottime prospettive visto che per la settimana di Natale e Capodanno, tutte le stazioni sciistiche della nostra regione avevano fatto il sold out. Poi la mancanza di neve ha chiaramente creato e crea oggi problemi però stiamo lavorando. Posso anticipare che la prossima settimana avremo un tavolo di lavoro con il ministro del Turismo Daniela Santanchè per vedere di studiare un pacchetto di aiuti destinato alle attività dell’Appennino e che soprattutto guardi in prospettive e che permetta di magari dotare le nostre stazioni sciistiche dei sparaneve di nuova generazione che permettono di innevare le piste anche sopra lo zero termico. Parleremo di questo con il ministro che ci riceverà la settimana prossima e vediamo cosa fare per dare una mano a tutte le attività legate alle stazioni sciistiche abruzzesi”.