“ABRUZZO SOSTENIBILE A BRUXELLES”: AGRIFOOD E CRISI IMPRESE, INCONTRO CON COMMISSIONE UE, DIRETTA

L’AQUILA – Diretta streaming del tavolo operativo tra i delegati della Regione Abruzzo e quelli della Commissione europea Agricoltura, per portare all’attenzione le crescenti difficoltà delle nostre imprese a causa dell’aumento delle materie prime, del caro energia, della guerra in Ucraina, per le quali urgono risposte immediate con misure concrete e veloci.

L’incontro si svolge nell’ambito di “Abruzzo Sostenibile a Bruxelles”, vetrina internazionale promossa dall’Agenzia regionale per le attività produttive (Arap), in programma fino a domani nella quale saranno protagoniste le eccellenze dell’agrifood abruzzese, tra cui tartufo, zafferano e vino, alla presenza di 25 imprese e con una fitta serie di appuntamenti.