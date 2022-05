ABRUZZO SVILUPPO CHIUDE IN POSITIVO ANCHE BILANCIO 2021: “STRAORDINARIO LAVORO DI SQUADRA”

PESCARA – L’Assemblea dei Soci di Abruzzo Sviluppo Spa, società regionale in house, presieduta dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha approvato oggi il Bilancio d’esercizio 2021 con un risultato prima delle imposte pari a 19.898 euro ed un utile d’esercizio pari a 3.576 euro.

Si tratta del secondo bilancio consecutivo chiuso con numeri in positivo, viene ricordato in una nota della Regione.

“Supporto significativo alla gestione dei Fondi europei, razionalizzazione dei costi, riduzione dei debiti assunti verso i fornitori e i consulenti, nuova progettualità in ambito di sviluppo industriale, sono i segni distintivi della gestione finanziaria di questo biennio – ha sottolineato il presidente Marsilio – oggi Abruzzo Sviluppo rappresenta uno strumento finanziario a servizio delle imprese che grazie agli indirizzi della Regione e a una governance efficace ha saputo azzerare la situazione debitoria pregressa. Il bilancio approvato oggi rappresenta anche le battute finali di una società che ha saputo invertire la rotta rispetto al passato, sapendosi proporre sul mercato internazionale con un forte appeal. Ora rientra nel progetto di fusione per incorporazione con Fira, la Finanziaria regionale che – dopo l’approvazione della Legge in Consiglio regionale – consentirà l’istituzione di un’unica Società regionale per lo sviluppo del sistema economico regionale”.

Proprio il rilancio del ruolo di Abruzzo Sviluppo come strumento a supporto del sistema delle PMI abruzzesi è stata una delle azioni strategiche più rilevanti di questi 20 mesi di attività del nuovo Cda presieduto da Stefano Cianciotta e composto dal vicepresidente Nicoletta Salvatore e dal consigliere Gabriele Astolfi.

Abruzzo Sviluppo è riuscita a diversificare la propria missione, facendola diventare protagonista come strumento di supporto alla Regione nell’Assistenza Tecnica sia sui Fondi strutturali Fesr, Fse, Feasr, Feamp, Piano di Sviluppo Rurale, sia sui Fondi regionali come il Piano Sociale Regionale. Dalle 6 convenzioni del luglio 2020, data di insediamento del nuovo CdA, le convenzioni siglate ad oggi con la Regione sono 14, con 158 assistenze tecniche gestite per un volume di produzione di 18 milioni di euro; 8 milioni, invece, sono stati liquidati a 582 imprese abruzzesi con la nuova annualità del microcredito.

“Questi risultati significativi – ha evidenziato il presidente di Abruzzo Sviluppo Stefano Cianciotta – confermano lo straordinario lavoro di squadra e la competenza e professionalità del personale e delle assistenze tecniche di Abruzzo Sviluppo, che costituiscono una eccellenza di cui noi amministratori siamo orgogliosi. Lavoro di squadra che ha consentito ad Abruzzo Sviluppo di raggiungere in questi anni significativi risultati per lo sviluppo del sistema economico abruzzese. Importanti sono state anche le interlocuzioni avviate con il sistema sindacale abruzzese e le collaborazioni con gli altri organismi regionali: Camere di Commercio, Atenei, sistema associativo e industriale, senza dimenticare le collaborazioni con le altre Agenzie di Sviluppo dell’Italia centrale, Sviluppumbria e Svem Marche”.